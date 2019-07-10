Футбол

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка АфрикиМатч ТВ вчера в 17:50

В ночь с 8 на 9 июля завершились последние матчи 1/8 финала Кубка африканских наций, по итогам которых определились четвертьфинальные пары турнира.
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КАН-2019. Определились все пары 1/4 финала

Bookmaker-ratings.ru01:30

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка африканских наций

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Определились все участники 1/4 финала Кубка Африки

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Нигерия – ЮАР, Мадагаскар – Тунис и другие пары 1/4 финала Кубка Африки

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Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Африки

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Сенегал стал главным фаворитом Кубка Африки вместо Египта

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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:54, Вашингтон
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Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

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Соратник Зеленского пообещал выступать по-русски

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков будет публично выступать по-русски, пока Украина не «вернёт» себе Донбасс и Крым.
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Как сообщает «Российская газета», положенный в текущем году отпуск могут перенести на следующий год (с согласия работника), если предоставление отпуска может негативно сказаться на ходе работы предприятия.
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Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина

Телеканал уже принес официальное извинение за нецензурную лексику, используемую в прямом эфире.
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Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах

"Как показало исследование, следы антибиотиков в бургерах действительно присутствовали, однако их количество было весьма незначительным - ни один из производителей, у которых сети ресторанов закупают мясное сырье, не превысил установленные техрегламентом нормы по данному параметру", - отмечается в сообщении.
Обновлено в 01:12
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines совершили последние рейсы в Россию перед вступлением в силу запрета на перелеты между странами.
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Экономика

Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам

Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол

Салах обратился к болельщикам сборной Египта

Лидер сборной Египта Мохамед Салах выступил с обращением в адрес болельщиков после вылета его команды в 1/8 финала домашнего Кубка африканских наций.
Обновлено в 01:02
Политика

Трамп отказался от британского посла

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
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Ребенок отказался пить молоко матери и спас ей жизнь

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Политика

В Тбилиси проходят акции протеста

В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек

В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
Обновлено в 00:55
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
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Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
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Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день

Есть детские сосиски, которые другие по составу. Они адаптированны именно для рациона ребенка.
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Происшествия

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Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Экономика

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
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Политика

В Мексике задержали 228 мигрантов из стран Центральной Америки

Сразу 228 мигрантов из стран Центральной Америки были задержаны мексиканскими властями по пути в США в южном штате Чьяпас, сообщает в понедельник министерство безопасности и гражданской защиты латиноамериканской страны.
Обновлено вчера в 17:31
Политика

Интервью Путина вошло в фильм Стоуна об Украине

Президент России Владимир Путин дал американскому режиссёру Оливеру Стоуну интервью, в котором рассказал об отношении к политике украинских властей.
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Глава Гонконга признала победу протестующих

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Пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Семейная пара из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:09
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Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»

В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург". В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит".
Обновлено вчера в 12:58
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В Екатеринбурге перенесли остановку автобусов «Оперный театр»

Автобусную остановку «Оперный театр» на проспекте Ленина в Екатеринбурге перенесли.
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Украинский телеканал NewsOne отменил телемост с Россией из‐за угроз

Двухчасовой телемост с участием российских и украинских ведущих должны были провести два телеканала: «Россия 1» и NewsOne.
Обновлено вчера в 06:19
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На сайтах онлайн-трэвел-агентств появились недорогие турпакеты в Тунис.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение своего украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении международной встречи в Минске, адресованное российскому лидеру Владимиру Путину.
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Далай-лама рассказал о своём отношении к Трампу

Духовный лидер последователей тибетского буддизма Далай-лама XIV в ходе международной конференции в своей резиденции в Индии рассказал, как относится к президенту США Дональду Трампу.
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