Футбол
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка АфрикиМатч ТВ 17:50
В ночь с 8 на 9 июля завершились последние матчи 1/8 финала Кубка африканских наций, по итогам которых определились четвертьфинальные пары турнира.
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Надеемся, что на официальных изображениях Chevrolet Corvette C8 будет выглядеть намного лучше, и, тем более, в реальной жизни.
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Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
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Ранее, 5-tv.ru рассказывал, увеличится ли объем груди, если есть много капусты.
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Пилотажная группа в Швейцарии перепутала фестивали и выступила не там
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Космос
Эксперты назвали 5 инноваций, полученных вследствие высадки на Луну
Эксперты рассказали про 5 инноваций, которые появились в результате высадки на Луну.
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Обновлено в 14:53
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Обновлено в 18:38
Наука
Анализ зубов белой акулы помог палеонтологам найти ее предка
Обновлено в 17:53
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Политика
Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе
Зеленского в начале разговора журналист просит прокомментировать инициативу главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, который на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, в Донецкой и Луганской областях русскому языку необходимо предоставить статус регионального.
Обновлено в 18:57
Авто
Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
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Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Обновлено в 13:15
Экономика
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Страны — участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
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Обновлено в 08:45
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16