Футбол

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка АфрикиМатч ТВ 17:50

В ночь с 8 на 9 июля завершились последние матчи 1/8 финала Кубка африканских наций, по итогам которых определились четвертьфинальные пары турнира.
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Стали известны все пары 1/4 финала Кубка африканских наций

Sport24.ru17:48

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Африки

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Определились все участники 1/4 финала Кубка Африки

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Сенегал стал главным фаворитом Кубка Африки вместо Египта

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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:48, Вашингтон
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