Футбол

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка АмерикиSportbox.RU вчера в 21:16

25 июня завершился групповой этап Кубка Америки, который проходит в Бразилии. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты турнира.
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Эксперты назвали фаворита Кубка Америки-2019 перед началом плей-офф

Чемпионат06:00

Аргентина берет разгон и выходит на Венесуэлу в 1/4 финала Кубка Америки

Спорт день за днем23 июня в 17:45

Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Америки

Sport24.ruвчера в 21:00

Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Матч ТВвчера в 21:16

Известны все четвертьфиналисты Кубка Америки

Газета.Ruвчера в 21:44

Бразилия - Парагвай, Венесуэла - Аргентина. Все пары 1/4 финала Кубка Америки

Спорт-Экспрессвчера в 21:10

Определились все пары ¼ финала Кубка Америки

Советский спортвчера в 23:47
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Политика

Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил делегацию страны в Парламентской асссамблее Совета Европы (ПАСЕ) за то, что она мужественно боролась до конца при попытке не допустить восстановления полномочий России.
Обновлено в 05:25
Экономика

Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К»

Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Россиянку соблазнили чемоданом евро

Во время романтического общения «иностранец» пообещал жениться на россиянке.
Обновлено в 02:23
Спорт

Два российских биатлониста дисквалифицированы на 4 года за допинг

Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.
Обновлено в 05:13
Общество

Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти

27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Тереза Мэй назвала преимущество членства РФ в Совете Европы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала преимущество членства России в составе Совета Европы.
Обновлено вчера в 18:19
Шоу-бизнес

Аршавин в день развода был замечен с девушкой в ресторане

В понедельник, 24 июня, прошло судебное заседание по бракоразводному процессу известного футболиста Андрея Аршавина и его супруги Алисы.
Обновлено в 04:32
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Правительственному министерству экономики и игрокам туристического рынка Грузии предложили запустить бесплатные шаттлы для россиян из трех точек: аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 03:13
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Экономика

В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат

Хлебокомбинат в Сергиевом Посаде, который из-за финансовых проблем приостановил свою работу в мае, возобновил производство, заявил зампред правительства Московской области Вадим Хромов.
Обновлено в 04:04
Наука

В России создали беспохмельное пиво

Обновлено в 05:24
Музыка

Филипп Киркоров представил свой новый клип «Стеснение пропало»

Король российской эстрады Филипп Киркоров представил на суд зрителя свой новый клип под названием «Стеснение пропало».
Обновлено вчера в 13:42
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Экс-президент Украины Петр Порошенко призывал украинцев, планировавших отдых за Границей, поехать в Грузию.
Обновлено вчера в 11:41
Футбол

«Барселона» и Неймар договорились

Обновлено в 05:11
Общество

По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной

Среди ключевых качеств, присущих современной российской молодежи, россияне выделили общительность, любовь к спорту и лень, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 04:29
Авто

IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям

Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Экономика

В системе «Билайна» наблюдались проблемы в доставке СМС из-за перенастройки оборудования

Мобильный оператор "Вымпелком" (бренд "Билайн") сообщил о кратковременных проблемах с доставкой СМС-сообщений, которые произошли из-за перенастройки оборудования.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж

Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).
Обновлено в 05:29
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Экономика

На Украине введут в оборот банкноту номиналом 1000 гривен

Нацбанк Украины (НБУ) с 25 октября 2019 года вводит в оборот банкноту номиналом 1000 гривен. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Обновлено в 06:00
Экономика

Транснефть готовит на выплату дивидендов свыше 50% чистой прибыли

Решение о выплате дивидендов в размере 10 тысяч 705,95 рубля на акцию, или 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли за 2018 накануне принял совет директоров ПАО «Транснефть».
Обновлено в 04:02
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено вчера в 12:11
Общество

Раскрыты траты российских чиновников на заграничные поездки

В Минпромторге в 2016–2017 годах потратили на проживание чиновников во время командировок за рубежом около 19,3 миллиона рублей.
Обновлено в 05:43
Авто

BMW представила 600-сильный гибрид BMW Vision M Next

Компания BMW представила на конференции BMW NextGen в Мюнхене гибридный концепт-кар Vision M Next.
Обновлено в 04:59
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Наука

Под восточным побережьем США нашли огромный резервуар с пресной водой

Обновлено в 05:12
Политика

На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном

Обновлено в 04:05
Здоровье

В кузбасской больнице использовали просроченные препараты

В клинико-диагностической лаборатории на столах и в холодильниках специалисты обнаружили просроченные препараты, которые применяли в качестве реагентов для проведения анализов.
Обновлено в 01:54
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Парагвай
Государство
Государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю. На юге и юго-западе граничит с Аргентиной, на северо-западе - с Боливией, на востоке и северо-востоке - с Бразилией. В переводе с языка гуарани «парагвай» означает «от великой реки» - подразумевается река Парана. Из-за центрального положения в Южной Америке, Парагвай иногда называют «сердцем Америки».
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