Стали известны все четвертьфиналисты Кубка АмерикиSportbox.RU вчера в 21:16

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Спорт день за днем

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Экономика Власти отложат запуск серийного производства спутников «Глонасс-К» Правительство может заморозить финансирование серийного производства спутников "Глонасс-К", так как для них не хватает импортных деталей, узнал РБК.

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Общество Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина в телеэфире сказала, что "Горе от ума" написал Александр Радищев.

Происшествия Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти 27-летний дзюдоист Евгений Кушнир погиб в уличной драке. Об этом сообщает издание "Регион online".

Политика Тереза Мэй назвала преимущество членства РФ в Совете Европы Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала преимущество членства России в составе Совета Европы.

Шоу-бизнес Аршавин в день развода был замечен с девушкой в ресторане В понедельник, 24 июня, прошло судебное заседание по бракоразводному процессу известного футболиста Андрея Аршавина и его супруги Алисы.

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Общество По данным опроса, россияне считают молодежь спортивной и общительной Среди ключевых качеств, присущих современной российской молодежи, россияне выделили общительность, любовь к спорту и лень, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Происшествия DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.

Происшествия Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.