Политика
Стали известны ведущие и формат дебатов Порошенко и ЗеленскогоГазета.Ru 08:39
Планируется, что дебаты начнутся с 5-минутного выступления каждого кандидата. После этого модераторы зададут Порошенко и Зеленскому по три вопроса. Каждый из них будет иметь по 60 секунд, чтобы поставить свой вопрос, и по 5 минут, чтобы ответить оппоненту.
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Политика
ЦИК Белоруссии предложит Лукашенко дату парламентских выборов
Изначально выборы в палату представителей нацсобрания должны были состояться в 2020 году.
Обновлено в 08:58
Политика
Правительство Калмыкии ушло в отставку
Правительство Калмыкии в пятницу ушло в отставку в связи со сменой главы региона, врио председателя кабмина стал зампред Боова Бадмаев, следует из указов на сайте главы Калмыкии.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Об инфаркте головного мозга у Дмитрия Быкова сообщили СМИ
Источник в медицинских кругах Башкирии рассказал, что медики Уфы якобы диагностировали инфаркт головного мозга у госпитализированного в Уфе писателя Дмитрия Быкова.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Принудительно посаженный под Псковом самолет нарушил границу РФ
Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
Обновлено в 05:25
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Toyota ProAce City доступен в двух исполнениях: фургон и пассажирская версия, которая имеет в названии приставку Verso.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
В Татарстане при взрыве автомобиля пострадал мужчина
В городе Нижнекамск в Татарстане взорвался автомобиль, пострадал мужчина, сообщили РБК в пресс-службе совета Нижнекамского муниципального района.
Обновлено в 07:19
Политика
Порошенко пошел ва-банк: в центре Киева согнали новый «Майдан»
В отчаянной попытке удержаться у власти Петр Порошенко мобилизовал свой административный ресурс и согнал в центр Киева внушительную массовку.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Дагестане отравились более 70 детей
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон подтвердила, что растит сына как девочку
В интервью, опубликованном Daily Mail, Шарлиз Терон объяснила, почему ее сын Джексон носит одежду для девочек и особенно любит платья с пышными юбками.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Спорт
Авербух намекнул, что может стать новым тренером Медведевой
Российский хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, что много общается с фигуристкой Евгенией Медведевой, и анонсировал новости об их совместном будущем.
Обновлено в 04:26
Экономика
Росстат зафиксировал падение реальных доходов населения в I квартале
Реальные располагаемые доходы населения в I квартале сократились на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Задержан бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин задержан в рамках дела, возбужденного по факту хищения денежных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) банка на 7,5 млрд руб. Как сообщил Следственный комитет, операцию проводили совместно СКР, МВД и ФСБ.
Обновлено в 05:21
Гаджеты
Из-за сбоя «Связной» продавал айфоны по 6 тысяч рублей
На сайте интернет-магазина "Связной" произошел сбой: в течение 15 минут там отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, которые были сняты производства.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Ростов» погасил долг перед «Зенитом» за трансфер Мевли
Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК Зенит полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены.
Обновлено в 06:36
Политика
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
Граждане стран, с которыми подписано соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом (сюда относится и Россия), будут платить за визу по новым правилам 40 евро вместо 35.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский представил Украине свою команду
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Порошенко вышел к сторонникам на Майдане
Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на площадь Независимости в Киеве, где выступил перед своими сторонниками.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Корабли НАТО зашли в польский порт Гдыня
Обновлено в 09:01
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева
Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено в 05:42
Политика
Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено в 07:56
Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
Обновлено в 03:49
Экономика
Состояние Билла Гейтса спустя 20 лет вновь превысило $100 млрд
Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило отметку в $100 млрд впервые с 1999 года.
Обновлено в 05:26
Хоккей
Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время
Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:19
Религия
Православные готовятся к Вербному воскресению
В воскресенье православные отмечают один из главных христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, в народе — Вербное воскресенье.
Обновлено в 02:44