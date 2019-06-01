Футбол
Неймар попросил руководство «ПСЖ» приобрести игрока «Барселоны»Газета.Ru 02:03
Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар попросил руководство клуба приобрести партнера по национальной команде Филиппе Коутинью, выступающего за "Барселону", сообщает "Советский спорт".
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Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Общество
Путин поприветствовал гостей праздника, посвященного Дню защиты детей
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей благотворительного праздника, посвященного Международному дню защиты детей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Политика
Амстердам «принял во внимание» претензии Малайзии по катастрофе MH17
В правительстве Нидерландов заявили, что приняли во внимание критические заявления премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамади относительно расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Хоккей
Борис Михайлов: «Пусть решение дать Метсоле приз лучшего вратаря останется на совести КХЛ»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил мнение о голкипере сборной России и московского ЦСКА Илье Сорокине, который остался без награды лучшему вратарю КХЛ.
Обновлено в 01:55
Политика
Трамп исключил Индию из числа получающих торговые льготы стран
Президент Дональд Трамп исключил Индию из числа стран, получающих торговые льготы в рамках Генеральной системы преференций США (GSP), говорится в заявлении Белого дома.
Обновлено в 01:28
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Технологии
Жители Подмосковья смогут отслеживать передвижение машин скорой помощи
По данным регионального правительства, около 70% поступающих вызовов в систему-112 региона адресовано специалистам скорой помощи.
Обновлено вчера в 11:31
Культура
Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу
Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.
Обновлено вчера в 05:19
Здоровье
Путин разрешил россиянам посещать родных и близких в реанимации
Ранее врачи сами решали разрешать или нет.
Обновлено 30 мая в 08:28
Экономика
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Тулой
Один человек погиб, пятеро получили травмы в результате ДТП в Богородицком районе Тульской области с участием микроавтобуса.
Обновлено в 03:37
Общество
Волочкова назвала заявление мэра Анапы о её выступлении пиаром
Российская балерина Анастасия Волочкова назвала мэра Анапы Юрия Полякова «рачительным хозяином», который решил отменить её выступление в курортном городе, чтобы пропиариться.
Обновлено вчера в 07:33
Общество
Какие законы вступят в силу с 1 июня в России
С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 02:21
Общество
Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей
Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Кино
Боатенг сыграл инопланетянина в четвертой части «Людей в черном»
Футболист принял участие в съемках новой, четвертой части «Людей в черном», сыграв инопланетянина.
Обновлено вчера в 22:16
Армия и оружие
На Украине ведут премии для мотивации военных
Глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что украинским военным будут выплачивать премии перед тем, как они отправятся участвовать в военной операции в Донбассе.
Обновлено в 04:29
Транспорт
В аэропорту Симферополя заработают электронные посадочные талоны
Аэропорт Симферополя с 3 июня начнет принимать электронные посадочные талоны, пишет в субботу, 1 июня, ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой.
Обновлено в 03:01
Интернет
Как дети взаимодействуют с «умными» колонками
Deloitte прогнозирует, что в 2019 году в мире сегмент «умных» колонок покажет рекордный в истории любых устройств, подключенных к интернету, рост продаж.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России
Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
Наука
В Японии представили первые в мире органические лазерные диоды
Органические лазерные диоды производят гораздо более чистый свет, но для достижения процесса генерации требуются токи, величины которых выше тех, что используются в светодиодах.
Обновлено вчера в 09:47
Путешествия
Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%
Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Политика
Помпео считает НАТО важным инструментом для устрашения России
По мнению Помпео, "НАТО является очень важным инструментом для устрашения России".
Обновлено в 02:50
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36