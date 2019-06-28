Ожидается, что игрок подпишет с туринским клубом однолетнее соглашение. В контракте Буффона с «Ювентусом» будет присутствовать пункт, по которому вратарь сыграет минимум 10 матчей за сезон - восемь в Серии А и два в Лиге чемпионов.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.

Политика В Кремле дали оценку встрече Путина с Мэй Пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что факт встречи лидера РФ Владимира Путина с премьером Британии Терезой Мэй является положительным.

Гаджеты Производителей смартфонов могут обязать ставить российские приложения Минкомсвязи подготовило законопроект, обязывающий производителей мобильных устройств предустанавливать на них российские приложения.

Транспорт Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.

Финансы Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов ЦБ обязан поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем «таргету» по инфляции в 4%, но фактически дозволяет перекосы в структуре кредитования в сторону потребительского кредита, следует из слов Орешкина.

Шоу-бизнес Дом Аниты Цой затопило из-за ливней Как рассказала звезда на личной странице в социальной сети, ее дом затопило.

Общество В Саратове 20 августа откроется аэропорт «Гагарин» Аэропорт "Гагарин" в Саратове откроется 20 августа, первый технический рейс состоится 18 августа - в День воздушного флота России, сообщает пресс-служба сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Авто Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором Volkswagen объявил о старте продаж большого кроссовера Teramont с 249-сильным 3,6-литровым атмосферным двигателем V6, который заменил тот же мотор мощностью 280 лошадиных сил.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Гаджеты Смартфон Xiaomi Mi 9 временно подешевел На прошлые выходные китайская компания Xiaomi уже снижала временно стоимость смартфона Xiaomi Mi 9. Акция продлилась два дня, и в тот период цена была снижена на 29 долларов.

Шоу-бизнес Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.

Армия и оружие Боевики ВСУ обстреляли дом престарелых в Ясиноватой Сегодня, 28 июня, каратели ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв дом престарелых в Ясиноватой.

Автоспорт Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.

Политика Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия» Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.

Авто Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.

Происшествия В Узбекистане аттракцион развалился во время движения Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

Общество Радий Хабиров рассказал, каким должен быть башкир Сегодня, 28 июня, на V Всемирном курултае башкир врио главы РБ Радий Хабиров перечислил лучшие качества башкирского народа.

Политика Механизм ЕС INSTEX начал обработку первых транзакций с Ираном Генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX начал первые транзакции.

Происшествия Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.

Политика Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата» В субботу Владимир Путин встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и наверняка будет затронута тема встречи в "нормандском формате", также заметил пресс-секретарь президента РФ.

Авто Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.

Политика Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.