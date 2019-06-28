Футбол
Стали известны условия контракта Буффона с «Ювентусом»Soccer.ru 14:12
Ожидается, что игрок подпишет с туринским клубом однолетнее соглашение. В контракте Буффона с «Ювентусом» будет присутствовать пункт, по которому вратарь сыграет минимум 10 матчей за сезон - восемь в Серии А и два в Лиге чемпионов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:02, Вашингтон
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
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Гаджеты
Производителей смартфонов могут обязать ставить российские приложения
Минкомсвязи подготовило законопроект, обязывающий производителей мобильных устройств предустанавливать на них российские приложения.
Обновлено в 02:59
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Финансы
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Дом Аниты Цой затопило из-за ливней
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Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
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Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой
Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
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Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено в 13:08
Армия и оружие
Боевики ВСУ обстреляли дом престарелых в Ясиноватой
Сегодня, 28 июня, каратели ВСУ в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв дом престарелых в Ясиноватой.
Обновлено в 14:32
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Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
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Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
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Обновлено в 12:33
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Общество
Радий Хабиров рассказал, каким должен быть башкир
Сегодня, 28 июня, на V Всемирном курултае башкир врио главы РБ Радий Хабиров перечислил лучшие качества башкирского народа.
Обновлено в 04:49
Политика
Механизм ЕС INSTEX начал обработку первых транзакций с Ираном
Генеральный секретарь дипломатической службы ЕС Хельга Шмид заявила после встречи в Вене по СВПД, что механизм платежей c Ираном INSTEX начал первые транзакции.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
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Во Франции температура достигла рекордных +45,9 °С
Обновлено в 14:20
Политика
Песков рассказал о шансах реанимации «нормандского формата»
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Финансы
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 21:55
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
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Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Происшествия
Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32