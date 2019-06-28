Футбол

Стали известны условия контракта Буффона с «Ювентусом»Soccer.ru 14:12

Ожидается, что игрок подпишет с туринским клубом однолетнее соглашение. В контракте Буффона с «Ювентусом» будет присутствовать пункт, по которому вратарь сыграет минимум 10 матчей за сезон - восемь в Серии А и два в Лиге чемпионов.
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Буффон согласовал контракт с «Ювентусом» и будет зарабатывать 1,5 млн евро

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Буффон может получать в «Ювентусе» 2,5 млн евро

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