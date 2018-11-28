Политика

Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабря
Российская газета
09:44

Как отметил Юрий Ушаков, президенты обсудят, в том числе, и инцидент в Керченском проливе. При этом помощник президента РФ прокомментировал информацию о том, что в связи с этим инцидентом Дональд Трамп не исключил отмены встречи с российским лидером.
Российская газета09:44
Юрий Ушаков
Пока могу подтвердить, что стороны условились о месте и времени проведения такой встречи.
— Юрий Ушаков, российский дипломатВестник Кавказа 09:40

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