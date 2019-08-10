Стали известны стартовые составы матча пятого тура Российской премьер-лиги между "Краснодаром" и "Рубином".

Стали известны стартовые составы матча между «Краснодаром» и «Рубином»

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