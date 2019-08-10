Футбол
Стали известны стартовые составы матча между «Краснодаром» и «Рубином»Газета.Ru 11:02
Стали известны стартовые составы матча пятого тура Российской премьер-лиги между "Краснодаром" и "Рубином".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
Футбол
Жозе Моуриньо станет экспертом на канале Sky Sports
Бывший главный наставник футбольных клубов «Манчестер Юнайтед», миланского «Интера», лиссабонского «Порту» и мадридского «Реала» Жозе Моуринью станет в сезоне 2019/20 экспертом британского телеканала Sky Sports, сообщается 10 августа на официальном сайте телеканала.
Обновлено в 06:18
Общество
Команда Аллы Вербер назвала причину смерти fashion-директора ЦУМа
Причиной смерти fashion-директора ЦУМа, вице-президента Mercury Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила в Instagram ее команда.
Обновлено в 05:25
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
В лобовом ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека
Сегодня в 11:15 на 235-м километре трассы Пермь — Екатеринбург столкнулись две легковушки.
Обновлено в 06:08
Здоровье
На Ставрополье Минздрав проверит серию смертей младенцев в роддоме
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Гаджеты
Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony
Вчера Huawei официально рассказала о собственной операционной системе Harmony, предназначенной для широкого спектра устройств.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Норвегии, сообщили СМИ
В Норвегии в одной из мечети, находящейся в пригороде норвежской столицы, произошла стрельба.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве
Был задержан Борис Золотаревский – член штаба Ивана Жданова, который со сцены призвал прогуляться к администрации президента.
Обновлено в 11:30
Общество
Пресс-служба Горбачева отреагировала на новости о его нездоровье
Нет никаких оснований для сообщений о плохом состоянии здоровья бывшего президента СССР Михаила Горбачева, заявили "Интерфаксу" в его пресс-службе.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Пять сотрудников Росатома погибли при испытаниях двигателя
В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять сотрудников Росатома.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Число жертв ДТП под Астраханью выросло до четырех
Ранее областное МЧС сообщало, что при лобовом столкновении двух автомобилей на автодороге Волгоград - Астрахань погибли трое, в том числе ребенок.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Политика
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
Президент РФ Владимир Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Ротор» вырвал победу у «Томи» и вышел на первое место в ФНЛ
Обновлено в 10:07
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае выросло до 18 человек
По уточненным данным, не менее 18 человек стали жертвами мощного супертайфуна "Лекима", который обрушился на восточную часть Китая, сообщают в субботу официальные китайские СМИ.
Обновлено в 06:02
Политика
Украинцы потребовали сократить зарплату главе «Нафтогаза» в 70 раз
Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз.
Обновлено в 07:16
Технологии
FCC ещё раз заверила общественность в безопасности использования 5G
В ответ руководство FCC в недавнем заявлении заверило общественность в безопасности 5G, подчеркнув, что никаких изменений в существующие ограничения по радиочастотному излучению вноситься не будет, поскольку они и так являются одними из самых строгих в мире.
Обновлено в 09:31
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России за пять лет выросли на 60%
В марте DSM подсчитал, что за последние пять лет в России почти в два раза выросли и продажи антидепрессантов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
10 августа на территории Чагдинского месторождения в Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8.
Обновлено в 02:56
Футбол
Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
Обновлено в 05:44
Наука
На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:37