Футбол
Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»ProstoProSport вчера в 13:54
Кевин Гамейро
|11′
|17′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Эсекьель Гарай
|38′
Хосе Луис Гайя
|43′
|50′
Александр Ляказетт
Кристиано Пиччини
Карлос Солер
|56′
Кевин Гамейро
|58′
|62′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
|63′
Месут Озил
|69′
Пьер-Эмерик Обамеянг
|71′
Сеад Колашинац
Шкодран Мустафи
Гонсалу Гедеш
Ферран Торрес
|71′
Родриго Морено
Санти Мина
|71′
|80′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
|88′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габриэл Паулиста
|90′+2′
|90′+2′
Александр Ляказетт
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
8
Солер
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
18
Васс
10
Парехо
17
Коклен
20
Торрес
22
Мина
9
Гамейро
2 ×
1
Чех
18
Монреаль
5
Папастатопулос
6
Косьельни
15
Мэйтленд-Найлс
34
Джака
29
Гендузи
20
Мустафи
9
Ляказетт
7
Мхитарян
14
Обамеянг
3 ×
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы. Эта игра состоится в четверг в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнется в 22:00 (мск).
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