Футбол
Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»ProstoProSport 13:54
Валенсия
Расстановка 4‑4‑2
13
Нето
21
Пиччини
24
Гарай
5
Паулиста
14
Гайя
18
Васс
10
Парехо
17
Коклен
7
Гедеш
19
Родриго
9
Гамейро
1
Чех
18
Монреаль
5
Папастатопулос
6
Косьельни
15
Мэйтленд-Найлс
34
Джака
11
Торрейра
31
Колашинац
9
Ляказетт
10
Озил
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 3‑4‑3
Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы. Эта игра состоится в четверг в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнется в 22:00 (мск).
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