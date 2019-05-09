Футбол

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Арсенала»ProstoProSport вчера в 13:54

Валенсия — Арсенал
2 – 4
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Месталья»
Кевин Гамейро
11′
17′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Эсекьель Гарай
38′
Хосе Луис Гайя
43′
50′
Александр Ляказетт
Кристиано Пиччини
Карлос Солер
56′
Кевин Гамейро
58′
62′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
63′
Месут Озил
69′
Пьер-Эмерик Обамеянг
71′
Сеад Колашинац
Шкодран Мустафи
Гонсалу Гедеш
Ферран Торрес
71′
Родриго Морено
Санти Мина
71′
80′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
88′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габриэл Паулиста
90′+2′
90′+2′
Александр Ляказетт
Стали известны стартовые составы испанской «Валенсии» и английского «Арсенала» на ответный матч полуфинального противостояния Лиги Европы. Эта игра состоится в четверг в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнется в 22:00 (мск).
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