Футбол
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга»ProstoProSport 09:00
Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Оренбурга» на матч 27-го тура чемпионата России. Эта игра состоится в пятницу в Казани.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:40, Ашберн
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Культура
Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
В ДНР образовались очереди за российскими паспортами
В самопровозглашенной ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:44
Общество
Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии
Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Общество
Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде
Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:09
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини
«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Космос
Глобальную систему связи «Сфера» планируется развернуть за пять лет
Развёртывание орбитальной группировки, как сообщает «Телестудия Роскосмоса», планируется осуществить примерно за пять лет — с 2023-го по 2028 г.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Политика
Певцу Лепсу запретили въезд в Литву
Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Кино
Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Здоровье
Медики назвали 5 причин расслоения ногтей
Медики назвали 5 причин расслоения ногтевых пластин. От правильного и полноценного питания зависит состояние ногтей, волос и кожи.
Обновлено в 09:11
Политика
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Россиянин убил сестру-шизофреничку 8 ударами ножа в шею
Обновлено в 10:25
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Общество
В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине
Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:10
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисплеем
Долго производители не могли перейти за рамки 6 дюймов, теперь же ситуация кардинально изменилась и смартфоны вполне нормально продаются с диагональю даже 6,2 дюйма.
Обновлено в 08:32
Политика
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Космос
NASA показало фото заката на Марсе
Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес
Принц Гарри может пропустить роды супруги Меган Маркл
Как оказалось, герцог может пропустить роды своей супруги из-за рабочей поездки в Нидерланды.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
США закупают снаряды 5-го поколения «для господства танков Abrams в мире»
ВС Соединенных Штатов собираются обеспечить танковые подразделения новым 120-мм бронебойным оперённым подкалиберным снарядом с отделяющимся поддоном (APFSDS-T - БОПС) пятого поколения для своего основного боевого танка Abrams.
Обновлено в 06:05
Общество
Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс
Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Общество
Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники
Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане
Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.
Обновлено в 09:56
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02