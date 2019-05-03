Футбол

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга»ProstoProSport 09:00

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Оренбурга» на матч 27-го тура чемпионата России. Эта игра состоится в пятницу в Казани.
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«Рубин» - «Оренбург»: Башкиров вывел казанцев вперед

Спорт-Экспресс10:07

«Рубин» – «Оренбург». Стартовые составы команд

Советский спорт08:32

«Рубин» — «Оренбург»: команды объявили стартовые составы

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«Рубин» - «Оренбург»: Сутормин выйдет в стартовом составе гостей

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Спорт БИЗНЕС Online08:09

«Рубин» — «Оренбург». Стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

Sport24.ru08:18
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Политика

В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 06:41
Политика

В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
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Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых

Обновлено вчера в 22:33
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Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

В ДНР образовались очереди за российскими паспортами

В самопровозглашенной ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:44
Общество

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Общество

Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде

Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:09
Общество

В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн

В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
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Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини

«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Космос

Глобальную систему связи «Сфера» планируется развернуть за пять лет

Развёртывание орбитальной группировки, как сообщает «Телестудия Роскосмоса», планируется осуществить примерно за пять лет — с 2023-го по 2028 г.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Политика

Певцу Лепсу запретили въезд в Литву

Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.
Обновлено в 07:36
Кино

Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Здоровье

Медики назвали 5 причин расслоения ногтей

Медики назвали 5 причин расслоения ногтевых пластин. От правильного и полноценного питания зависит состояние ногтей, волос и кожи.
Обновлено в 09:11
Политика

Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны

В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Россиянин убил сестру-шизофреничку 8 ударами ножа в шею

Обновлено в 10:25
Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Происшествия

На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Общество

В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине

Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:10
Гаджеты

Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисплеем

Долго производители не могли перейти за рамки 6 дюймов, теперь же ситуация кардинально изменилась и смартфоны вполне нормально продаются с диагональю даже 6,2 дюйма.
Обновлено в 08:32
Политика

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Космос

NASA показало фото заката на Марсе

Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес

Принц Гарри может пропустить роды супруги Меган Маркл

Как оказалось, герцог может пропустить роды своей супруги из-за рабочей поездки в Нидерланды.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

США закупают снаряды 5-го поколения «для господства танков Abrams в мире»

ВС Соединенных Штатов собираются обеспечить танковые подразделения новым 120-мм бронебойным оперённым подкалиберным снарядом с отделяющимся поддоном (APFSDS-T - БОПС) пятого поколения для своего основного боевого танка Abrams.
Обновлено в 06:05
Общество

Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс

Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Общество

Лунный календарь «бьет» дачников по рукам в эти майские праздники

Длинные майские праздники для большинства дачников — возможность не просто открыть садовый сезон, но и приступить к возделыванию огорода Но в этом году на начало мая приходится очень мало дней с точки зрения положения Луны.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане

Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.
Обновлено в 09:56
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
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Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов», на правах аренды выступающий за «Рубин».
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