Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива»Sportbox.RU 10:45

Тренерский штаб «Ростова» во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на матч 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

Спорт день за днем

Политика Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Политика Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.

Общество Москвичам пообещали похолодание на Пасху Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в день светлого праздника Пасхи в Москве ожидается похолодание.

Футбол Врачи «Зенита» требуют углубленного осмотра Кокорина "Зенит" рекомендовал предоставить футболисту возможность ежедневно проводить занятия в зале и бассейне, а также разрешить более углубленное исследование с помощью МРТ для определения точного состояния тканей коленного сустава.

Происшествия По делу Арашуковых арестовали генерала СК Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.

Авто Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.

Политика Украинская Рада хочет ограничить права президента На странице Валерия Писаренко, являющегося членом депутатской группы «Возрождение» в Facebook появилось сообщение о том, что Верховная Рада Украины разработала новый законопроект, согласно которому права и полномочия президента страны существенно ограничиваются и передаются премьер-министру и парламенту.

Армия и оружие На Филиппинах не боятся санкций США из-за военных закупок у России Замминистра национальной обороны Филиппин Кардозо Луна заявил, что страна не боится американских санкций из-за военного импорта из России, передает РИА "Новости".

Происшествия СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.

Экономика АЛРОСА выплатит рекордные в истории компании дивиденды Набсовет АЛРОСА рекомендовал выплатить дивиденды за II полугодие 2018 года в размере 30,3 млрд рублей.

Общество Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля Известного российского стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет в защиту Байкала.

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Шоу-бизнес Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.

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Экономика Россияне стремятся продать дачи из-за нового налога Аналитики связывают эту тенденцию с тем фактом, что за недвижимость в будущем необходимо будет платить налог, поэтому большинство владельцев стремятся не регистрировать ее по новым правилам, а просто продать.

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