Футбол
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива»Матч ТВ 10:45
Тренерский штаб «Ростова» во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на матч 25-го тура РПЛ против «Локомотива».
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Хоккей
Холтби — о седьмом матче: если бы не Овечкин и Бекстрём, нас бы здесь не было
Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился ожиданиями от седьмого матча серии плей-офф с «Каролиной Харрикейнз».
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Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
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Политика
Ким Чен Ын впервые приехал в Россию
Переговоры Ким Чен Ына с Владимиром Путиным запланированы на 25 апреля. Это будет первая встреча лидеров России и КНДР.
Обновлено в 07:44
Политика
Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент добавил, что преимущество чеченского народа и вообще других народов Кавказа заключается в очень бережном отношении к детям и к другим родственникам.
Обновлено в 11:08
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Происшествия
На Кубани МВД выплатит 4 млн рублей матери убитой девочки
Первомайский районный суд Краснодара обязал краевое управление МВД выплатить 4 миллиона рублей матери девочки, которую изнасиловал, а затем убил инспектор по делам несовершеннолетних из Горячего Ключа Иван Сорокоумов.
Обновлено в 10:57
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Российские ветераны обозлились на «похабные» игрушки ветеранов
Председатель Российского Союза ветеранов Михаил Моисеев назвал появившуюся в интернет-магазинах мягкую игрушку-ветерана «похабщиной» и предложил провести рейды по торговым точкам в преддверии Дня Победы.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Американский журнал расхвалил российский танк Т-14 «Армата»
Небезызвестный американский журнал The National Interest в очередной раз решил опубликовать статью о танке Т-14 "Армата".
Обновлено в 13:03
Культура
В «Квартале 95» нашли замену Зеленскому
Обновлено в 10:39
Авто
Renault начал продажи обновленного Kaptur в России
Компания Renault запустила продажи российского рынка обновленного кроссовера Kaptur.
Обновлено в 12:09
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Футбол
Семак назвал стартовый состав «Зенита» на матч с «Динамо»
Обновлено в 13:13
Политика
СМИ рассказали о плане Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
Команда Петра Порошенко готовит план по срыву инаугурации Владимира Зеленского, сообщает издание "Страна" со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:55
Здоровье
Глава Минздрава сообщила о росте зарплат медиков на 120%
За 5 лет средняя зарплата врачей в России выросла на 120% и достигла 75 тысяч рублей, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии ведомства.
Обновлено в 10:26
Наука
К чему может привести недосып, рассказали учёные
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Общество
В Москве температура воздуха побила семилетний рекорд тепла
В Московском регионе 24 апреля температура воздуха превзошла максимум семилетней давности.
Обновлено в 12:12
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
Обновлено в 12:37
Экономика
У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей
«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено в 11:27
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
Наука
Токсины грибков и бактерий найдены в электронных сигаретах
Ученые и аспиранты Гарвардской школы здравоохранения имени Т.Х. Чана изучили 37 картриджей для электронных сигарет и 38 наименований жидкостей для заправки таких картриджей или испарителей.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна
Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
МИД РФ: угрозы России американскими авианосцами вызывают сожаления
Высказывания посла США в РФ Джона Хантсмана об угрозе России американскими авианосцами вызывают сожаления.
Обновлено в 10:59
Политика
Путин: Власти в облаках не витают
Некоторые во власти в облаках, может, и не витают, а, наоборот, «приземлились» и усердно пашут.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15