Футбол

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака»Sport.ru 06:28

Оренбург сегодня отыграет в следующем составе: в воротах команды играет Довбня, в защите Малых, Сиваков, Терехов и Шахов, средняя линия представлены Козловым, Поповичем, Мишкины и Алвешем, в то время как в нападении выдвинутые Деспотович и Сутормин.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ташаев выйдет в основе «Спартака» в заключительном матче сезона против «Оренбурга»

Матч ТВ06:09

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака»

Sport.ru06:28

«Оренбург» — «Спартак»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru05:58

«Оренбург» — «Спартак»: Ещенко, Гулиев и Умяров — в старте красно-белых

Чемпионат05:54

Умяров и Гапонов - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

Спорт-Экспресс05:51

Первый тайм между ФК «Оренбург» и «Спартак» окончился со счетом 1:0 в пользу «Оренбурга»

Вестирама.ру08:37

«Оренбург» - «Спартак». Стартовые составы команд

Советский спорт06:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Политика

Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

Обновлено в 07:06
Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами

Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Музыка

Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты

Обновлено 24 мая в 18:03
Космос

Спутники Илона Маска сняли в небе над Свердловской областью

Спутники были выведены на орбиту 24 мая ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Starlink.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат

В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Политика

Дуров обвинил власти РФ во взломе Telegram-аккаунтов журналистов

Обновлено вчера в 12:30
Авто

Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии

Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Общество

На Невском проспекте повесили плакат с антирекламой Александра Беглова

На остановке на Невском проспекте 25 мая повесили плакат с антирекламой врио губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 06:34
Футбол

Оренбург — Спартак 2:0 (2-й тайм)

Оренбург на своем поле принимал Спартак. Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой

Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Гаджеты

Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench

Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Футбол

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 08:54
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика

Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли

В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Политика

Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции

Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Происшествия

Автомобиль врезался в здание театра Российской армии в Москве

Обновлено в 06:06
Кино

После финала «Игры престолов» зрители массово отписываются от HBO

Обновлено в 06:59
Хоккей

Буре объяснил причину провала сборной России на 1/2 финала ЧМ

Легендарный советский и российский хоккеист Павел Буре объяснил, почему сборная России проиграла команде Финляндии на чемпионате мира 2019 года в интервью Sport24.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Мужчина и трое детей погибли на пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 00:39
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Георгий Тамазович Джикия
Российский футболист
Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», защитник сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Михайлович Ташаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное