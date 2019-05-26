Футбол
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака»Sport.ru 06:28
Оренбург сегодня отыграет в следующем составе: в воротах команды играет Довбня, в защите Малых, Сиваков, Терехов и Шахов, средняя линия представлены Козловым, Поповичем, Мишкины и Алвешем, в то время как в нападении выдвинутые Деспотович и Сутормин.
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Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
Российский заключенный умер в реанимации после пыток
Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
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Победителями шестого сезона шоу «Голос. Дети» стали все его финалисты
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Космос
Спутники Илона Маска сняли в небе над Свердловской областью
Спутники были выведены на орбиту 24 мая ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Starlink.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Политика
Дуров обвинил власти РФ во взломе Telegram-аккаунтов журналистов
Обновлено вчера в 12:30
Авто
Renault и Fiat Chrysler ведут переговоры о слиянии
Французская компания Renault и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler начали переговоры о возможном объединении.
Обновлено в 01:30
Общество
На Невском проспекте повесили плакат с антирекламой Александра Беглова
На остановке на Невском проспекте 25 мая повесили плакат с антирекламой врио губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 06:34
Футбол
Оренбург — Спартак 2:0 (2-й тайм)
Оренбург на своем поле принимал Спартак. Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Певица Ханна подтвердила слухи о беременности Анастасии Решетовой
Слухи о беременности 23-летней возлюбленной рэпера Тимати Анастасии Решетовой появлялись в Сети неоднократно, однако в конце прошлого года о том, что модель якобы находится в интересном положении, стали писать не только в соцсетях, но и в СМИ.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках
Выполнение Россией решения международного трибунала об освобождении украинских моряков может стать первым сигналом о готовности прекратить конфликт с Украиной, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Кино
Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Футбол
ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 08:54
Происшествия
За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте
Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли
В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Политика
Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции
Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Хоккей
Буре объяснил причину провала сборной России на 1/2 финала ЧМ
Легендарный советский и российский хоккеист Павел Буре объяснил, почему сборная России проиграла команде Финляндии на чемпионате мира 2019 года в интервью Sport24.
Обновлено в 07:18
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34