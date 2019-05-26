Футбол

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака»Sport.ru 06:28

Оренбург сегодня отыграет в следующем составе: в воротах команды играет Довбня, в защите Малых, Сиваков, Терехов и Шахов, средняя линия представлены Козловым, Поповичем, Мишкины и Алвешем, в то время как в нападении выдвинутые Деспотович и Сутормин.
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Ташаев выйдет в основе «Спартака» в заключительном матче сезона против «Оренбурга»

Матч ТВ06:09

«Оренбург» забил первый гол!

Вестирама.ру07:14

«Оренбург» — «Спартак»: стали известны стартовые составы

Sport24.ru05:58

«Оренбург» — «Спартак»: Ещенко, Гулиев и Умяров — в старте красно-белых

Чемпионат05:54

Умяров и Гапонов - в стартовом составе «Спартака» на матч с «Оренбургом»

Спорт-Экспресс05:51

«Оренбург» - «Спартак». Стартовые составы команд

Советский спорт06:01

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Спартака»

Sport.ru06:28
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Экономика

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Политика

Адвокат украинских моряков прокомментировал решение трибунала ООН

Ранее News.ru писал, что Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, обязывающее Россию освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»

Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Под Каннами столкнулись две яхты, погиб человек

Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Украинский снайпер признался, что первым открыл огонь в Донецком аэропорту

Обновлено в 04:40
Экономика

Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям

С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Хоккей

Кто мог бы стать новым главным тренером сборной России после ЧМ-2019

Сборная России под руководством Ильи Воробьёва проиграла финнам в полуфинале ЧМ-2019, и теперь достаточно остро встал вопрос о новом тренере для национальной команды.
Обновлено в 05:45
Здоровье

Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары

Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами

Обновлено вчера в 18:21
Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский язык

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол

Самбо. Кубок Президента РФ

Прямая трансляция – 24 мая.
Обновлено 24 мая в 09:50
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Во время урагана в Северной Осетии погибла девушка

Во время урагана в Северной Осетии один человек погиб и трое пострадали, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Навальный нагло обманул героя фейкового видео об «опросах» в ВС РФ

Неназванный «боец тюменского спецназа» полностью опроверг высказывания, которые прозвучали в фейковой записи штаба Навального в Тюмени.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Как минимум два человека погибли в результате торнадо в штате Оклахома

По меньшей мере два человека погибли в американском штате Оклахома в результате торнадо.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видео

Обновлено в 07:21
Футбол

«Ювентус» согласовал контракт с Сарри

Как утверждает журналист Танкреди Палмери, наставник лондонского клуба уже согласовал условия личного контракта с «Ювентусом», который ранее объявил об уходе нынешнего рулевого команды Массимилиано Аллегри.
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие

Немецкие военные пожаловались на психику после операций в Афганистане

Как утверждают авторы материала, военные оказываются в непригодном для службы состоянии после миссий бундесвера в Афганистане, Мали и других странах.
Обновлено в 07:07
Общество

Спортмарафон Elton Ultra объединил экстремалов из 12 стран мира

В 2019 году в Палласовский район съехались ультрамарафонцы сразу из 12 стран мира, а также 50 регионов России.
Обновлено вчера в 12:00
Наука

В Китае сфотографировали единственную в мире дикую панду-альбиноса

Обновлено в 05:45
Футбол

Первый матч пройдет на стадионе «Динамо» 26 мая

На "ВТБ Арене" 26 мая пройдет первый после реконструкции стадиона футбольный матч.
Обновлено в 02:51
Политика

Дуров обвинил правительство в атаке на telegram-каналы Екатеринбурга

Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты

Недавно презентованный Samsung Galaxy A50 продолжает дешеветь

Недавно стало известно, что гаджет Samsung Galaxy A50, который недавно был презентован общественности, продолжает дешеветь.
Обновлено в 04:44
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Музыка

Тимати покаялся перед отцом покойного Децла

Основатель хип-хоп-лейбла Black Star Тимур Юнусов, более известный как Тимати, помирился с отцом рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено 24 мая в 10:52
Общество

Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе

В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
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