Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч ЧРРИА Новости 06:16

Защитник сборной Нигерии Брайан Идову выйдет в стартовом составе "Локомотива" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против "Динамо", сообщается в официальном микроблоге железнодорожников в Twitter. Встреча двух московских команд пройдет на "Арене Химки" и начнется в 14:00 мск.

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч ЧР

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