Футбол

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч ЧРРИА Новости 06:16

Защитник сборной Нигерии Брайан Идову выйдет в стартовом составе "Локомотива" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против "Динамо", сообщается в официальном микроблоге железнодорожников в Twitter. Встреча двух московских команд пройдет на "Арене Химки" и начнется в 14:00 мск.
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Денисов и Смолов — в старте «Локомотива» на матч с «Динамо»

Sportbox.RU06:06

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч ЧР

РИА Новости06:16

Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч 21-го тура РПЛ с «Динамо»

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«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

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"Динамо" - "Локомотив: Смолов и братья Миранчуки в стартовом составе

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