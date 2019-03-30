Футбол

Смолов попробовал себя в качестве оператора перед матчем с «Динамо»Матч ТВ 07:37

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов попробовал себя в роли оператора перед началом матча с «Динамо». Форвард вышел на поле в стартовом составе.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Смолов попробовал себя в качестве оператора перед матчем с «Динамо»

Матч ТВ07:37

Смолов попробовал себя в качестве оператора перед матчем с «Динамо»

Sportbox.RU07:37

Смолов попробовал себя в роли оператора перед матчем «Динамо» — «Локомотив»

Чемпионат06:47

Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч 21-го тура РПЛ с «Динамо»

RT на русском06:15

«Динамо» — «Локомотив»: стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ

Sport24.ru05:57

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч ЧР

РИА Новости06:16

Федор Смолов меняет профессию… Кадр матча «Локо» с «Динамо»

Спорт-Экспресс06:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Общество

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Наука

Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые

Обновлено вчера в 03:45
Спорт

Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие

Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь

Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).
Обновлено вчера в 08:34
Финансы

На Западе заметили начатую Россией «дедолларизацию» и скупку золота

На Западе заметили начатую правительством России и ЦБ «дедолларизацию». Проводимые мероприятия привели к увеличению закупок золота.
Обновлено в 05:39
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолета Ту-204-300

Обновлено в 08:14
Происшествия

Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове

Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Общество

Обрушившийся в Магнитогорске дом признан пригодным для проживания

Обновлено в 02:38
Наука

Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия

В Краснодаре горит мебельный склад

Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Политика

Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом Ил-112В

«Поздравляю лётчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В!» — написал он в Twitter.
Обновлено в 06:27
Политика

США назвали цель российских военных в Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что российские военные прилетели в Каракас для восстановления работы систем противоздушной обороны С-300 после масштабного отключения электроэнергии в стране.
Обновлено вчера в 15:16
Здоровье

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Певица Анна Калашникова выходит замуж

Российская исполнительница Анна Калашникова получила предложение руки и сердца. Своего избранника молодая певица по-прежнему скрывает.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Политика

Песков: Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным

Москва не получала запросов Вашингтона на проведение телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 07:32
Политика

На Украине перед выборами президента наступит день тишины

Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия

Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в Китае

По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в китайской провинции Шаньдун.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве

Певица Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве, пишет издание "Суть событий".
Обновлено в 07:25
Политика

Спикер Госдепа США Хезер Науэрт покинула пост

Хезер Науэрт покинула должность официального представителя Госдепартамента США после двух лет работы.
Обновлено в 00:55
Авто

Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

Бюджетная версия кроссовера KIA Sportage снова стала лидером по продажам. За десять месяцев модель приобрели более 107 тысяч покупателей.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме

Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Экономика

Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта

Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов в ходе Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 06:23
Футбол

Инсинье рискует пропустить две встречи с «Арсеналом» из-за травмы

СМИ сообщают, что нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье рискует пропустить две встречи с "Арсеналом" в Лиге Европы.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено 28 марта в 09:50
Технологии

Международные VPN-сервисы воспротивились Роскомнадзору

Представители крупных международных VPN-сервисов отказались работать с Роскомнадзором и закрывают российские серверы.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное