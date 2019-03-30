Футбол
Смолов попробовал себя в качестве оператора перед матчем с «Динамо»Матч ТВ 07:37
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов попробовал себя в роли оператора перед началом матча с «Динамо». Форвард вышел на поле в стартовом составе.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Общество
Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии
Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Наука
Почему некоторые животные отдыхают стоя, объяснили ученые
Обновлено вчера в 03:45
Спорт
Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России
Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь
Interfax-Russia.ru - Церемония встречи дизельной подводной лодки "Великий Новгород", выполнявшей задачи в Средиземном море, прошла в пятницу в Севастополе, сообщает Черноморский флот (ЧФ).
Обновлено вчера в 08:34
Финансы
На Западе заметили начатую Россией «дедолларизацию» и скупку золота
На Западе заметили начатую правительством России и ЦБ «дедолларизацию». Проводимые мероприятия привели к увеличению закупок золота.
Обновлено в 05:39
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове
Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Рогозин поздравил лётчиков-испытателей с первым полётом Ил-112В
«Поздравляю лётчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В!» — написал он в Twitter.
Обновлено в 06:27
Политика
США назвали цель российских военных в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что российские военные прилетели в Каракас для восстановления работы систем противоздушной обороны С-300 после масштабного отключения электроэнергии в стране.
Обновлено вчера в 15:16
Здоровье
Каноистка из Португалии родила в коме
В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Певица Анна Калашникова выходит замуж
Российская исполнительница Анна Калашникова получила предложение руки и сердца. Своего избранника молодая певица по-прежнему скрывает.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Политика
Песков: Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным
Москва не получала запросов Вашингтона на проведение телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 07:32
Политика
На Украине перед выборами президента наступит день тишины
Седьмая в постсоветской истории Украины кампания по выборам президента подходит к концу. В полночь на Украине наступает день тишины.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в Китае
По меньшей мере пять человек погибли в результате взрыва на фабрике в китайской провинции Шаньдун.
Обновлено в 01:11
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве
Певица Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве, пишет издание "Суть событий".
Обновлено в 07:25
Политика
Спикер Госдепа США Хезер Науэрт покинула пост
Хезер Науэрт покинула должность официального представителя Госдепартамента США после двух лет работы.
Обновлено в 00:55
Авто
Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае
Бюджетная версия кроссовера KIA Sportage снова стала лидером по продажам. За десять месяцев модель приобрели более 107 тысяч покупателей.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме
Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Экономика
Назван срок перехода транспорта на электронные паспорта
Переход на электронные паспорта транспортного средства (ПТС) состоится в ноябре 2019 года, сообщил замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов в ходе Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 06:23
Футбол
Инсинье рискует пропустить две встречи с «Арсеналом» из-за травмы
СМИ сообщают, что нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье рискует пропустить две встречи с "Арсеналом" в Лиге Европы.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Транспортник Ил-112В получил разрешение на первый полет
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПАО "Ил", было получено разрешение на полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В.
Обновлено 28 марта в 09:50
Технологии
Международные VPN-сервисы воспротивились Роскомнадзору
Представители крупных международных VPN-сервисов отказались работать с Роскомнадзором и закрывают российские серверы.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03