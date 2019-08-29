РПЛ

ProstoProSportProstoProSportСтали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Динамо»

Крылья Советов — Динамо
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
  
2
Полуяхтов
  
3
Чернов
  
50
Карпов
  
22
Анюков
  
99
Канунников
  
28
Антон
  
40
Тимофеев
  
8
Гацкан
  
77
Кабутов
  
7
Соболев
  
31
Лещук
  
17
Паршивлюк
  
44
Шуньич
  
24
Евгеньев
  
34
Рауш
  
9
Н`Жи
  
77
Каборе
  
5
Филипп
  
6
Юсупов
  
22
Жоаозиньо
  
20
Грулев
  
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и московского «Динамо» определились с основными составами на матч восьмого тура чемпионата России.
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