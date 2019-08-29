РПЛ
ProstoProSportСтали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Динамо»
Чемпионат России
Самара, Самара Арена
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
3
Чернов
50
Карпов
22
Анюков
99
Канунников
28
Антон
40
Тимофеев
8
Гацкан
77
Кабутов
7
Соболев
31
Лещук
17
Паршивлюк
44
Шуньич
24
Евгеньев
34
Рауш
9
Н`Жи
77
Каборе
5
Филипп
6
Юсупов
22
Жоаозиньо
20
Грулев
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и московского «Динамо» определились с основными составами на матч восьмого тура чемпионата России.
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