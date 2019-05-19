Футбол

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Динамо»Матч ТВ 06:11

Тренерские штабы «Енисея» и «Динамо» огласили стартовые составы на очную встречу команд в рамках 29-го тура РПЛ.
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Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Динамо»

Sportbox.RU06:11

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Динамо»

Матч ТВ06:11

Соболев выйдет в нападении у «Енисея», Панченко и Луценко сыграют в атаке у «Динамо»

Бомбардир.ру05:59

«Енисей» сравнял счет в матче с «Динамо»

Спорт-Экспресс07:42

«Енисей» — «Динамо». Стали известны стартовые составы

Sport24.ru05:41

«Енисей» — «Динамо»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат05:37

«Енисей» и «Динамо» назвали составы на матч РПЛ

Газета.Ru06:00
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Музыка

Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева в финале Евровидения

Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Виктор Дробыш в беседе с RT оценил выступление Сергея Лазарева в финале международного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено в 04:48
Происшествия

Машина с дипномерами сгорела в Москве

Источник в экстренных службах уточнил, что сгорел Renault Scenic RX4 с дипломатическими номерами.
Обновлено в 06:36
Футбол

Парфёнов: «Горд парнями, сегодня они показали характер»

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с "Локомотивом" (2:2).
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес

Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов

На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.
Обновлено в 06:09
Хоккей

Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Около 5 млн рублей украли из машины женщины в Москве

Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.
Обновлено в 02:56
Авто

Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей

Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено вчера в 02:56
Политика

Депутата британского парламента заподозрили в шпионаже в пользу Чехословакии во время «холодной войны»

В прошлом году Лейбористской партии пришлось опровергать информацию о том, что их лидер Джереми Корбин был агентом коммунистического режима в Чехословакии в 80-х годах.
Обновлено в 07:00
Общество

Племянница Скрипаля обещает публиковать в соцсетях книгу о дяде

Первые страницы книги Виктория пообещала опубликовать в Facebook и «Вконтакте» 1 июня.
Обновлено вчера в 22:25
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Авто

Маленький Fiat Uno превратили в 600-сильного монстра

На прошедших недавно гонках в рамках «Wide Open Spring National 2019» «заряженный» Fiat Uno стал обладателем лучшего результата в заезде на четверть мили - 9,4 секунды.
Обновлено в 04:51
Политика

Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

Обновлено в 05:30
Кино

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено вчера в 14:42
Авто

В Воронеже сфотографировали «Porsche 718» в новом неожиданном цвете

Представленный на фото "Porsche 718 Cayman S" оснащён бензиновой оппозитной "четвёркой" на 2,5 литра, имеющей в своем арсенале прямой впрыск горючего, турбокомпрессор с варьируемой геометрией и систему смазки с сухим картером и мощностью 350 л.с. Машина набирает скорость 100 км/ч за 4,2-4,6 секунды, а её максимальные возможности зафиксированы на отметке 285 км/ч.
Обновлено в 05:56
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле

Японец Масао Мацумото, состоявший в старейшей на Земле супружеской паре, умер в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 06:23
Единоборства

Шлеменко выразил готовность заменить Вудли в бою с Лоулером

Обновлено в 04:16
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Транспорт

В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам

В России с 20 мая по 31 августа на некоторых участках дорог ограничат движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать + 32 ° С. Об этом свидетельствует приказ Росавтодора, который вступает в силу с понедельника, 20 мая.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Фигуристка Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обладательница золотой медали зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без прав.
Обновлено в 07:13
Политика

Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

СМИ назвали первый президентский указ Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает УНН со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 05:00
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Авто

В продаже появился особый Ford Mustang GT

Ford Mustang GT, созданный специально для съемок скоростных сцен в фильме Need For Speed, выставили на продажу.
Обновлено в 07:29
Футбол

Футболист «Манчестер Сити» Компани объявил об уходе из клуба

Обновлено в 04:50
Музыка

Результаты финала «Голос. Дети» аннулировали

По результатам проверки «Первый канал» принял решение аннулировать результаты финала.
Обновлено 16 мая в 08:29
Армия и оружие

В Киеве считают, что Крым нужно было утопить в крови

Украинская власть во время Русской весны должна была принимать в отношении Крыма «силовое решение», а вместо этого раздумывала — вводить на полуострове военное положение или проводить в регионе антитеррористическую операцию.
Обновлено в 07:26
Общество

В Челябинской области снова выпадет снег

В воскресенье, 19 мая, в Челябинской области днём ожидается +9,+14 градусов. Облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди.
Обновлено 17 мая в 03:05
Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Обновлено в 00:10
Происшествия

Более 30 человек пострадали при столкновении поездов на Филиппинах

Два поезда столкнулись на Филиппинах. В результате инцидента ранения различной степени тяжести получили 34 человека.
Обновлено в 07:08
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