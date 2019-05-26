Футбол

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛГазета.Ru 08:54

ЦСКА — Крылья Советов
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Федор Чалов
5′
Хердюр Магнуссен
48′
Яка Бийол
52′
Родриго Бекао
Виктор Васин
53′
Арнор Сигурдссон
56′
Яка Бийол
Такума Нисимура
58′
63′
Мохаммед Рабиу
Геннадий Киселев
69′
Пол Антон
Антон Зиньковский
Федор Чалов
73′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
79′
Иван Обляков
80′
Московский ЦСКА в заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с разгромным счетом обыграл самарские "Крылья Советов", сообщает "Советский спорт". Встреча завершилась со счетом 6:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Счет в матче открыл уже на 4-й минуте Федора Чалов.
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ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Газета.Ru08:54
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