Футбол
Стали известны сроки восстановления полузащитника «Зенита» КузяеваDP.RU 06:47
Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев будет восстанавливаться от травмы порядка шести-восьми недель, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 20:24, Ашберн
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Планы по разработке специальной еды для пенсионеров, которая будет обладать высокой пищевой ценностью и проста в приготовлении, зафиксирована в «дорожной карте» первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения.
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Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
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Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
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Обновлено в 17:57
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В Тбилиси в возрасте 87 лет скончался грузинский актёр театра и кино Нодар Мгалоблишвили. Об этом сообщает грузинский Первый канал.
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Аналитики Morgan Stanley поставили на ослабление доллара в 2019 году
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Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
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Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
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Рынок пиротехники взорвался в Мексике
Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике.
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В Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с нападающим клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
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