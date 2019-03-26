Футбол

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Зенита» КузяеваDP.RU 06:47

Полузащитник "Зенита" и сборной России Далер Кузяев будет восстанавливаться от травмы порядка шести-восьми недель, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
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Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и национальной сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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