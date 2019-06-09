Футбол
Стали известны сроки восстановления НеймараГазета.Ru 17:33
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар не сможет принять участие в Кубке Америки - 2020, сообщает "Советский спорт". Как стало известно Globo Esporte, худшие прогнозы враче относительной полученной травмы бразильца, не сбылись.
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Продюсер Anthem Бен Ирвинг рассказал, что верит в будущее своего проекта.
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В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
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Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
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В редакции «Медузы» пообещали продолжить расследование Голунова
В заявлении редакции «Медузы» после решения суда сотрудники издания пообещали продолжить последнее расследование Ивана Голунова.
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На территории армянского монастыря Ахпат возник пожар
Монастырский комплекс Ахпат был основан в X веке. В 1996 году его включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Роналду остановил автобус ради больного ребенка
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Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
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Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана
Футболисты Казахстана хорошо начали отбор, переиграв сильную команду Шотландии с тем же счетом 3:0.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
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Армия и оружие
Удар российской авиации по боевикам в Сирии сняли на видео
Ранее, 7 июня, сообщалось, что российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено в 09:31
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
"Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией", - говорится в декларации, принятой парламентом.
Обновлено в 17:10
Политика
КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента
Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.
Обновлено в 10:50
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Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
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Кто должен определять внешнюю политику Молдавии, рассказал Козак
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Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
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Кейт Миддлтон повторила образ королевы Испании Летисии
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на параде Trooping the Colour в честь британской королевы Елизаветы II в костюме и шляпе желтого цвета, похожем на образ испанской королевы Летисии.
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