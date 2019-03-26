Футбол
Стали известны сроки восстановления КузяеваЧемпионат 06:33
По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель. Полузащитник будет проходить реабилитацию в Санкт-Петербурге.
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Футбол
Лионель Месси приобрел самый дорогой телефон в мире
Обновлено в 16:32
Энергетика
Нефтяники согласились сдерживать рост цен на топливо до июля
Первое соглашение между нефтекомпаниями и правительством было подписано осенью прошлого года, тогда речь шла о заморозке розничных цен, их индексации на уровень инфляции в первом квартале 2019 года и снижении мелкооптовых цен до уровня, необходимого для поддержания маржинальности АЗС.
Обновлено в 09:13
Футбол
Италия — Лихтенштейн 6:0 (2-й тайм)
36-летний итальянец стал самым возрастным игроком национальной команды, которому удалось отметиться голом.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
В Москве следователи проводят доследственную проверку после того, как 25 марта в одну из столичных больниц была доставлена несовершеннолетняя девочка с ножевым ранением в живот.
Обновлено в 03:59
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
Обновлено в 17:14
Футбол
«Реал» хочет летом продать Бэйла
По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес и новый главный тренер команды Зинедин Зидан приняли совместное решение, по которому 29-летний Бэйл будет продан в другой клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 14:56
Авто
Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200
Компания Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200 — концепт-кар Absolute.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
Таиланд и Индонезия отказались закупать российские «Варшавянки»
Таиланд и Индонезия приняли решение пока не покупать российские дизель- электрические подлодки проекта 636 "Варшавянка", заявил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов на выставке LIMA 2019 в Малайзии.
Обновлено в 10:59
Технологии
Electronic Arts закроет офис в России
Один из крупнейших мировых издателей компьютерных игр Electronic Arts (EA) закроет офисы в России и Японии, сообщило американское интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
Обновлено в 12:22
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Китайская компания Huawei представила свои флагманские смартфоны - линейку P30; мировые продажи устройств начнутся во вторник, в РФ - 2 апреля, передает корреспондент РИА Новости с презентации.
Обновлено в 11:34
Космос
Астрономы не смогли объяснить, почему Вселенная стала прозрачной
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России
Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Политика
Конгресс США дал указание Госдепу оценить угрозу России в Венесуэле
Законопроект о противодействии влиянию России в Венесуэле приняла Палата представителей Конгресса США 25 марта, говорится в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:20
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Адвокат Константин Добрынин, представляющий интересы музыканта и лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, обратился в прокуратуру и следственные органы Москвы в связи с высказываниями продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина в отношении исполнителя.
Обновлено в 17:00
Игры
Metro Exodus получила первое крупное обновление
Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
Происшествия
США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании
Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11
Кино
Блокбастер «Мстители. Финал» будет самым длинным фильмом Marvel
Стоит отметить, что в трейлере появляется Капитан Марвел. Напомним, что российскую премьеру "Мстителей" перенесли на 4 дня без объяснений.
Обновлено в 15:16
Спорт
Туктамышева вошла в состав сборной на командный ЧМ
Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено в 11:28
Здоровье
От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
По словам журналиста-расследователя Эрика Шлоссера, на сегодняшний день складывается такая ситуация, при которой вся власть над базовой потребностью человека оказалась в руках кучки магнатов.
Обновлено в 17:01
Происшествия
На Выборгском шоссе в аварии пострадал годовалый ребенок
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в массовом ДТП на Выборгском шоссе пострадал человек.
Обновлено в 16:29
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Политика
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия
Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
Обновлено в 09:18
Происшествия
В США самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в аэропорт вылета
Авиалайнер Boeing 737 MAX американской авиакомпании Southwest Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета в городе Орландо из-за неисправности.
Обновлено в 17:20
Футбол
Джо Гомес возобновил тренировки в общей группе «Ливерпуля»
Обновлено в 16:40
Политика
Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
Обновлено в 16:20
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Экономика
ООН назвала виновных в мировом кризисе на рынке жилья
Докладчики ООН Лейлани Фара и Сурья Дева заявили, что американская группа прямых инвестиций и управления активами The Blackstone Group LLP повлияла на усиление кризиса на рынке жилья во всем мире, эксплуатировала арендаторов и разрушала местные сообщества.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Абызов отказался признать свою вину
Обновлено в 15:50