Футбол
Стали известны сроки восстановления КузяеваЧемпионат вчера в 06:33
По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель. Полузащитник будет проходить реабилитацию в Санкт-Петербурге.
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Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Обновлено вчера в 08:35
Транспорт
«Ласточки» свяжут Новосибирск с пятью городами Сибири
Российские железные дороги планируют в 2020-2021 годах запустить скоростные электропоезда «Ласточка» из Новосибирска в Омскую, Томскую, Кемеровские области и Алтайский край.
Обновлено вчера в 01:33
Происшествия
В Забайкалье банда нападала на предпринимателей
Установлено, что в 2006 году ранее судимый житель города Борзя, 1986 года рождения, создал вооружённую группу для совершения разбойных нападений на предпринимателей.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
ВЦИОМ: россияне назвали свои любимые театры
Большинство россиян, которые приняли участие в мартовском опросе ВЦИОМ, назвали своими любимыми театрами Большой театр, "Современник" и Мариинский театр, а самой запоминающейся постановкой - балет "Щелкунчик".
Обновлено вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Элизабет Херли повторила свой роковой образ 25-летней давности
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Протестующие отказались уйти с площади в Магасе
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера
В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Политика
Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде
Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 22:34
Общество
Вильфанд предупредил о возвращении февральских морозов
Выходные в Москве будут очень теплыми, воздух прогреется до 10-11 градусов, сообщил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Хабаровске осуждены допустившие гибель пауэрлифтера росгвардейцы
20 августа 2017 года в центре города произошла драка между бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым и чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, в результате которой последний погиб.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Обновлено вчера в 17:40
Кино
Минобороны создаст собственную киностудию для съемок фильмов об армии
Минобороны планирует в ближайшее время создать киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 14:40
Космос
Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году
Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Моуриньо может стать тренером Головина
Основным препятствием к работе в "Монако", за которой выступает россиянин Александр Головин, может стать то, что агент Моуриньо одновременно работает с нынешним главным тренером монегасков Леонарду Жардимом.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Порошенко назвал свое условие политического диалога с Россией
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что политический диалог с Россией возможен.
Обновлено в 00:08
Кино
Студия Marvel показала 32 постера к фильму «Мстители: Финал»
Надпись на постерах гласит: «Отомсти за павших». В российском прокате фильм стартует 29 апреля.
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Медведев анонсировал создание нового газоперерабатывающего завода
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах по созданию и финансированию Амурского газоперерабатывающего завода, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:15
Авто
ЕС с 2022 года обяжет устанавливать в новые автомобили «черные ящики»
Как сообщила во вторник пресс-служба Еврокомиссии, в соответствии с новыми правилами с 2022 года автопроизводители должны будут оборудовать машины, которые продаются на территории ЕС, в том числе "черными ящиками" и системой автоматического удержания в полосе транспортного средства.
Обновлено вчера в 03:35
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено 25 марта в 02:55
Музыка
«ВКонтакте» борется с новой обложкой сингла Rammstein
Социальная сеть «ВКонтакте» решила бороться с преждевременным «сливом», автоматически удаляя обложку при загрузке и распространении картинки.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с выставкой трофейного оружия из Сирии
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
Крупнейший азиатский авиаперевозчик купил лоукостер Hong Kong Express
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific объявила о планах покупки местного бюджетного перевозчика Hong Kong Express.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
«Вертолеты России» намерены создать в Китае четыре сервисных центра
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков.
Обновлено в 00:10
Общество
Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии
Сервис по поиску работы SuperJob изучил резюме представителей разных знаков зодиака и назвал характерные для них профессии.
Обновлено в 00:00
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Обновлено вчера в 21:52
Здоровье
Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли
Минздрав предлагает ввести всеобщее йодирование соли в России с 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 13:57
Наука
Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелье
Компания Alcarelle намерена в ближайшие пять лет вывести на рынок синтетический алкоголь, который дарит пьянящее чувство, но не вызывает похмелье.
Обновлено вчера в 21:04