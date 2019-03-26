Футбол
Стали известны сроки восстановления КузяеваЧемпионат 06:33
По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель. Полузащитник будет проходить реабилитацию в Санкт-Петербурге.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:17, Ашберн
Общество
Недовольного Шестуна удалили из суда
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Промоутер Началовой раскрыл данные о бедственном положении певицы
Промоутер подчеркнул, что Началова соглашалась на любые гонорары, и за последнее ее выступление заказчик заплатил всего 150 тысяч рублей.
Обновлено в 06:09
Хоккей
Трамп назвал себя поклонником Овечкина
Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме победителя Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 06:16
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о решении завершить карьеру, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:00
Финансы
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 06:27
Футбол
УЕФА открыл дисциплинарное дело о расизме в матче Черногории и Англии
УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Черногории и Англии (1:5).
Обновлено в 07:32
Авто
Ford может закрыть завод во Всеволожске до конца года
Американская корпорация Ford может закрыть завод во Всеволожске, где собирают модели Focus и Mondeo, до конца 2019 года, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 05:45
Здоровье
Продолжительность жизни в Петербурге выросла до 76 лет
Продолжительность жизни в Петербурге достигла 76 лет, что на три года выше среднероссийского показателя, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на отчетной коллегии комитета по здравоохранению, посвященной итогам работы системы здравоохранения Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:36
Футбол
Маркизио рассказал, чем пахнет футболка Бекхэма
Обновлено в 07:33
Авто
Минсельхоз отметил рост заимствования российских брендов в Китае
С аналогичной проблемой, отметила Лут, столкнулись и российские кондитерские компании, под брендами которых также продают продукцию китайские компании.
Обновлено в 06:35
Музыка
Шнуров объяснил решение о прощальном туре группы «Ленинград»
Обновлено в 07:51
Происшествия
Силовики проводят обыски в театре «ФЭСТ» в Мытищах
Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователи проводят обыски в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах, передает ТАСС 26 марта.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Общество
Башкирские врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице
В ходе посещения членом Совета по правам человека (СПЧ) Наталии Евдокимовой Салаватского роддома смех медиков вызвала названная руководством средняя зарплата.
Обновлено в 07:40
Экономика
Набиуллина: ЦБ не управляет и не планирует управлять курсом рубля
ЦБ РФ не использовал и не планирует использовать инструмент "бюджетного правила" для управления курсом рубля и в случае высокой волатильности на рынке будет приостанавливать покупки валюты не частично, а полностью, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе расширенного заседания коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска домохозяйка победила единоросса
Обновлено вчера в 01:26
Кино
Гойко Митич рассказал о съемках в «Балканском рубеже»
Обновлено в 06:38
Гаджеты
Новый сервис Apple оказалось крайне легко взломать
Apple News+ был представлен на презентации, посвящённой новым сервисам компании из Купертино.
Обновлено в 06:25
Финансы
ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк
Последние несколько лет ЦБ проводит расчистку банковского сектора. С 2013 года лицензий лишились почти 400 российских банков.
Обновлено в 08:02
Культура
В «Симпсонах» покажут пародию на Pussy Riot
В 18-м эпизоде 30-го сезона американского мультсериала «Симпсоны» телеканала Fox появится пародия на российскую панк-группу Pussy Riot.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Полиция начала проверку данных об избиении Дациком своего сына
Сотрудники полиции проводят проверку информации об избиении Вячеславом Дациком, известным под псевдонимом Рыжий Тарзан, своего 14-летнего сына.
Обновлено в 07:06
Авто
Peugeot 2008 получил обновление в стиле старших кроссоверов
Сразу бросается в глаз тот факт, что локальный паркетник стал очень похож на своих «старших братьев». Речь идёт про модели 3008 и 5008.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Российские военные высадились в Венесуэле
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.
Обновлено 24 марта в 12:09
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Происшествия
Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах
Обновлено в 07:53
Экономика
Россиянам пообещали доплаты к пенсиям
Речь идет об указе президента России Владимира Путина, который поручил довести пенсии всех россиян до уровня, который бы соответствовал прожиточному минимуму по региону.
Обновлено в 06:13
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки «умных» счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Общество
Пресс-секретарь Леонтьева объяснила поступок его охранника
Обновлено в 06:54