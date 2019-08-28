Футбол
Матч ТВСтали известны сроки восстановления Иско от травмы
Полузащитник «Реала» Иско пропустит до трех недель в рамках восстановления после травмы мышцы бедра правой ноги. В текущем сезоне 27-летний испанец провел два матча за мадридский клуб.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Общество
Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября
Российская газета 05:52
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Технологии
«Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве
«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндекс.Такси» о развитии в Москве системы аэротакси.
РБК 09:28
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Футбол
«Арсенал» предложил за Игбуна 1 миллион евро
Спорт-Экспресс 09:36
Общество
Власти Москвы оспорили решение суда об отказе в митинге 31 августа
Lenta.ru вчера в 10:15
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Политика
Премьер-министр Литвы сообщил, что болен раком
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 28 августа, после заседания правительства признал, что болен раком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:05
Технологии
Apple уволила сотни человек, которые прослушивали запросы пользователей Siri
Apple уволила несколько сотен сотрудников в Европе, которые работали в программе улучшения работы голосового помощника компании Siri, узнала The Guardian.
Forbes 11:38
Общество
На портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля
Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем.
Известия 10:29
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Происшествия
На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.
CBS Media 10:31
Политика
Бывший посол России в Лондоне назначен ректором Дипакадемии
Бывший посол России в Лондоне Александр Яковенко станет ректором Дипломатической академии МИД России.
Коммерсантъ 10:00
Космос
Центр подготовки космонавтов предложил отправить Рогозина в космос
Новый российский космический корабль «Федерация» создан для людей с большим ростом, на нем смог бы полететь глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, заявил глава Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов.
Московский Комсомолец 08:40
Происшествия
На Кубани суд оставил посаженного на цепь ребенка с матерью
Российская газета 10:03
Происшествия
По делу об обрушении здания в Новосибирске задержаны три человека
Следователи задержали трёх человек в рамках уголовного дела об обрушении стены здания в Новосибирске.
RT на русском 10:27
Армия и оружие
В России началось серийное производство МиГ-35
Контракт на поставку нескольких десятков новейших истребителей МиГ-35 будет подписан с Минобороны РФ в ближайшее время, заявил журналистам в среду гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.
РИА Новости 11:28
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста
Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 07:32
Общество
В нескольких регионах России ожидаются заморозки
Температура в некоторых регионах России опустится до минус 2-3 градусов в ночь на 29 августа.
ТАСС 05:59
Политика
Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США.
Газета.Ru 09:32
Здоровье
Прокуратура проверит больницы Нижнего Тагила после увольнения хирургов
Прокуратура проверит больницы Нижнего Тагила после увольнения хирургов.
Эхо Москвы 00:30
Шоу-бизнес
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»
Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
Экспресс газета 06:35
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Игры
Компания LCG Entertainment выкупила студию Telltale Games
Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.
Мир фантастики 10:43