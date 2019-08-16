Футбол
Азар пропустит около месяца из-за травмыНева Спорт 10:06
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не сыграет в первом туре чемпионата Испании. Из-за повреждения бедра футболист не сможет помочь своей команде. По информации Marca, Азар будет вынужден пропустить около месяца — три или четыре недели.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:54, Ашберн
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
Энергетика
ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть
ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год до 1,1 млн баррелей в сутки, говорится в докладе организации.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области
Специалисты Росгидромета предположили, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области 8 августа после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Баскетбол
Баскетбол. Прохоров продал «Бруклин Нетс» за рекордную сумму
Цай, являющийся соучредителем Alibaba Group, также получил контроль над ареной «Нетс», Общая сумма сделки составила $2,35 млрд.
Обновлено в 12:30
Транспорт
В Твери представили обновленный поезд «Иволга 2.0»
В Твери представили журналистам новую модификацию поезда "Иволга". Составы будут ходить на МЦД1 Одинцово-Лобня.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Футбол
Точилин: не согласен с решением КДК РФС, травма Чалова не настолько серьёзная
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился мнением о вынесенном решении КДК РФС защитнику своей команды Ивану Миладиновичу за нанесённую травму форварду ЦСКА Фёдору Чалова.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Ростех создаст новые прицелы для стрелкового оружия
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини
Для выхода к бассейну Полина выбрала составное мини-бикини: черный бра на широких бретелях и красный низ.
Обновлено в 08:05
Общество
Вузы отмечают рост интереса абитуриентов к IT-направлениям
Во всех вузах отметили рост интереса абитуриентов к IT-направлениям, а также повышение среднего балла ЕГЭ.
Обновлено в 10:23
Гаджеты
В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3
Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
Обновлено в 09:44
Футбол
Ещенко: «В Швейцарии нет коррупции, в отличие от России»
35-летний Ещенко в нынешнем сезоне пока выигрывает конкуренцию на правом фланге обороны «Спартака» у молодого воспитанника клуба Николая Рассказова и принял участие уже в 3 матчах РПЛ и ответном поединке против «Туна» на «Открытие Арене».
Обновлено в 11:12
Политика
Минприроды России допустило запрет на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай, если тот не подключится к решению проблемы незаконной вырубки деревьев.
Обновлено вчера в 02:19
Общество
Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения
В мэрии Москвы утверждают, что организаторы митинга 25 августа отказались от планов по его проведению, настаивая на проведении акции у дома № 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у дома № 9.
Обновлено в 10:15
Происшествия
На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар
Обновлено в 07:33
Технологии
Forbes опубликовал рейтинг приложений, «съедающих» время
Аналитическая компания Mediascope специально для журнала Forbes составила список приложений, в которых больше всего «сидят» жители России.
Обновлено в 10:46
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Авто
McLaren показал тизер открытого суперкара
Компания McLaren показала тизер новой модели — открытого суперкара, который войдет в линейку Ultimate Series.
Обновлено в 08:14
Наука
Ученые выяснили, как добиться от женщин интима
Обновлено в 07:41
Авто
«АвтоВАЗ» опроверг информацию об отзыве 11 тыс. Lada Granta
Обновлено в 09:50
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Змею поймали в квартире в Люберцах
Змею поймали в квартире в Люберцах, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Обновлено в 09:44
Футбол
«Барселона» приобретет Неймара, если он подаст запрос на трансфер
Парижский клуб приобрел его у «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»)», — заявили в ведомстве.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка
Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
Обновлено в 10:53