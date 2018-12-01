Космос

Стали известны сроки появления российской базы на Луне
RT на русском
вчера в 22:10

Российскую полномасштабную базу на Луне планируется развернуть между 2036 и 2040 годами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства проект решения совместного заседания «Роскосмоса» и совета РАН по космосу.
RT на русскомвчера в 22:10

Подробнее о событии

Стали известны сроки появления российской базы на Луне

RT на русскомвчера в 22:10

Стала известна дата запуска российской полномасштабной базы на Луне

Политическая Экспертизавчера в 23:03

В Роскосмосе рассказали, когда на Луне появится российская база

URA.Ruвчера в 21:57

Стали известны сроки появления российской базы на Луне

Lenta.ruвчера в 20:05

Российская база на Луне заработает через 20 лет

Вести.Ruвчера в 19:55

Стали известны сроки открытия российской базы на Луне

Газета.Ruвчера в 19:20

Раскрыты сроки появления российской базы на Луне

РИА Новостивчера в 19:03
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:15, Ашберн
Космос

Ракету «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем установили на стартовый стол

Обновлено в 01:36
Космос

На Марсе нашли странный блестящий объект

Аппарат Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный блестящий предмет, похожий на самородок металла.
Обновлено в 02:10
Космос

За контракт НАСА для лунных миссий поборются девять частных компаний

НАСА отобрало девять частных компаний для участия в тендере по отправке исследовательских проектов на Луну, сообщил в четверг глава организации Джим Брайденстайн, выступление которого транслировалось на сайте НАСА.
Обновлено в 02:05
Космос

NASA: Земля может повторить судьбу Венеры

Обновлено в 02:07
Космос

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра.
Обновлено в 01:09
Космос

Таинственные двойные астероиды обнаружили в NASA на околоземной орбите

Обновлено вчера в 18:44
Космос

В «Роскосмосе» рассказали о двигателях новой сверхтяжелой ракеты

Поскольку от закупок РД-180 США вскоре откажутся, то в России рассматривается вариант использовать хороший, проверенный временем и американцами, надежный и мощный двигатель для центрального блока нового сверхтяжа.
Обновлено вчера в 12:00
Космос

Роскосмос скрывает кризис за статистикой

Дьявол кроется в деталях, полагают эксперты: если разбирать каждое происшествие, за цифрами не скрыть громадных проблем отечественной отрасли.
Обновлено вчера в 12:04
Космос

Марс или Венера: какую планету человечество колонизирует первой

Астрофизик Стивен Хокинг неоднократно заявлял о том, что если мы, человечество, хотим выжить, то необходимо думать о переселении на другую планету.
Обновлено вчера в 08:38
Космос

Космический туризм стал привлекать все больше богатых людей

Издание Financial Times обратило внимание на то, что у обеспеченных людей проснулась страсть к космическому туризму.
Обновлено вчера в 09:39
Космос

Школьники открыли острова, а Северный флот уточнил их координаты

Гидрографическая экспедиция Северного флота на судне «Горизонт» уточнила координаты недавно открытых островов архипелага Новая Земля, сообщает пресс-служба Роскосмоса 30 ноября на официальном сайте Острова были открыты подмосковными школьниками во время «Космических смен» Роскосмоса в детском лагере «Артек».
Обновлено вчера в 09:10
Космос

«Kepler» успел открыть уникальную сверхновую перед окончанием миссии

Космический телескоп NASA «Kepler», завершивший свою миссию 30 октября 2018 года, за 8 месяцев перед отключением сделал необычное открытие, зафиксировав чрезвычайно яркий взрыв звезды в 170 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено вчера в 14:39
Космос

Глава НАСА заявил, что Маск больше не будет публично курить марихуану

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что доверяет американскому бизнесмену Илону Маску и уверен, что инцидент с предположительным курением марихуаны в прямом эфире комедийного шоу не повторится, сообщает издание Atlantic.
Обновлено вчера в 08:57
Космос

«Луна не безжизненна»: на Луне обнаружили «секретную базу»

В кадрах явственно можно видеть, что в центре лунного кратера находится некий ярко-оранжевый объект.
Обновлено вчера в 14:59
Космос

Сожрут ли МКС грибы и микробы?

Учёные из Института медико-биологических проблем РАН обнаружили, что на борту МКС расплодилось сто видов микроорганизмов, в том числе грибов, которые научились поедать пластик и металл.
Обновлено вчера в 22:20
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