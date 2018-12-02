Футбол

Стали известны составы всех групп отборочного этапа Евро-2020
Нева Спорт
06:51

В Ирландии состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2020, по итогам которой стали известны составы всех групп турнира.
Нева Спорт06:51

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Сборная Грузии попала в группу с ирландцами и швейцарцами в отборе Евро-2020

РИА Новости07:18

Сборная России сыграет с Бельгией и Шотландией в квалификации Евро-2020

Матч ТВ06:48

России попалась Бельгия, Германии - Голландия! Прошла жеребьевка отборочного турнира Евро-2020

Советский спорт04:53

Жеребьёвка отборочного турнира Евро-2020. Состав всех групп

Чемпионат05:00

Итоги жеребьевки квалификационного этапа Евро-2020

Sport24.ru06:49

Германия получила шанс реабилитироваться – опять Голландия! Все группы отборочного турнира Евро-2020

Спорт уик-энд07:02

ЧМ-2019. Отборочный турнир. Украина сыграет в гостях с Испанией, Словения встретится с Латвией и другие матчи

Sports.ru02:06
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 13:11, Ашберн
Футбол

Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020

Именно шотландцы станут главным соперником нашей сборной за выход на Евро-2020, и в одном можно не сомневаться - матчи с этой командой отнимут у российских футболистов огромное количество сил.
Обновлено в 12:35
Футбол

Спартак — Локомотив 2:1

Футболисты "Спартака" на своем поле нанесли поражение "Локомотиву" в московском дерби, которое состоялось в рамках 16-го тура чемпионата России Воскресная игра в Тушине завершилась со счетом 2:1 в пользу "Спартака".
Обновлено в 13:09
Футбол

Акинфеев поставил уникальный рекорд отечественного футбола

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отстоял "на ноль" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу против "Ростова" (0:0), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:01
Футбол

«Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» благодаря дублю Обамеянга

Победу "канонирам" принесли голы Александра Ляказетта, Лукаса Торрейры и Пьера-Эмерика Обамеянга, который записал на свой счет дубль и результативную передачу.
Обновлено в 12:48
Футбол

«Марсель» не смог забить «Реймсу», «Страсбур» разгромил «Ренн»

«Марсель» на своем поле не смог обыграть «Реймс» в матче 15-го тура французской Лиги 1. Матч прошел без забитых голов.
Обновлено в 13:07
Футбол

Роббен объявил об уходе из «Баварии» в конце сезона

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен объявил об уходе из клуба в конце сезона. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".
Обновлено в 12:55
Футбол

Дубль Вернера помог «РБ Лейпциг» обыграть мёнхенгладбахскую «Боруссию»

Обновлено в 12:18
Футбол

Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ростова»

Обновлено в 10:31
Футбол

«Милан» одержал волевую победу над «Пармой» в чемпионате Италии

Обновлено в 09:45
Футбол

Гол Педро помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в матче АПЛ

Обновлено в 09:43
Футбол

Хашиг: арбитр всё понимал и делал, просто сегодня у него не получилось

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг прокомментировал работу арбитра Сергея Иванова в матче 16-го тура чемпионата России с "Уралом" (2:0).
Обновлено в 09:34
Футбол

Шахтер — Олимпик 2:2

В 17-м туре чемпионата Украины едва не грянула сенсация.
Обновлено в 12:10
Футбол

Барселона — Вильярреал 1:0 (Перерыв)

2 декабря состоится юбилейный, 400-й матч Эрнесто Вальверде в чемпионате Испании в должности тренера.
Обновлено в 12:00
Футбол

ПСВ проиграл «Фейеноорду» и прервал 13-матчевую победную серию

Стартовые 13 встреч ПСВ выиграл. С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия команды в чемпионате составляла 20 игр.
Обновлено в 11:34
Футбол

Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь жестко раскритиковал полузащитника клуба Поля Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
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