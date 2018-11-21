Футбол
Сборная России попала во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020
Сборная России попала во вторую корзину при жеребьевке отбора Евро-2020Вести.Ru23:14
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, сегодня
Стадион «Афонсу Энрикиш»
|11′
Тиаго Чонек
|28′
Ян Беднарек
Андре Силва
|34′
Рафаэл Геррейру
Жоау Мариу
|61′
Данилу Перейра
|63′
Андре Силва
|64′
|66′
Аркадиуш Милик
Рафа Силва
Брума
|70′
|75′
Матеуш Клих
Яцек Гуральски
|78′
Пшемыслав Франковски
|79′
Камиль Гросицки
Дамиан Кондзер
Андре Силва
Эдер
|87′
Жоау Мариу
|90′+1′
|90′+5′
Петр Зелиньски
Дамиан Шиманский
Португалия
Расстановка 4‑4‑2
22
Бету
2
Канселу
3
Пепе
18
Диаш
19
Родригес
8
Саншеш
13
Перейра
14
Карвалью
10
Мариу
9
Эдер
7
Брума
1
Шченсны
15
Кендзера
4
Чонек
5
Беднарек
18
Берешиньски
17
Кондзер
6
Гуральски
23
Шиманский
10
Крыховяк
21
Франковски
7
Милик
Польша
Расстановка 4‑5‑1
После окончания группового этапа Лиги наций стало известно, что сборная России по футболу оказалась во второй корзине при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru23:14
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