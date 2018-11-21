Футбол

Стали известны составы корзин с участниками отбора Евро-2020
Политическая Экспертиза
вчера в 22:52

Португалия — Польша
1 – 1
Матч завершён
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
11′
Тиаго Чонек
28′
Ян Беднарек
Андре Силва
34′
Рафаэл Геррейру
Жоау Мариу
61′
Данилу Перейра
63′
Андре Силва
64′
66′
Аркадиуш Милик
Рафа Силва
Брума
70′
75′
Матеуш Клих
Яцек Гуральски
78′
Пшемыслав Франковски
79′
Камиль Гросицки
Дамиан Кондзер
Андре Силва
Эдер
87′
Жоау Мариу
90′+1′
90′+5′
Петр Зелиньски
Дамиан Шиманский
Как стало известно, определились составы корзин при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Решающим итогом стали результаты заключительных матчей группового этапа. Встречи в рамках чемпионата состоялись во вторник, 20 ноября.
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