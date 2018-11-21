Футбол
Стали известны составы корзин с участниками отбора Евро-2020
Стали известны составы корзин с участниками отбора Евро-2020Политическая Экспертизавчера в 22:52
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
|11′
Тиаго Чонек
|28′
Ян Беднарек
Андре Силва
|34′
Рафаэл Геррейру
Жоау Мариу
|61′
Данилу Перейра
|63′
Андре Силва
|64′
|66′
Аркадиуш Милик
Рафа Силва
Брума
|70′
|75′
Матеуш Клих
Яцек Гуральски
|78′
Пшемыслав Франковски
|79′
Камиль Гросицки
Дамиан Кондзер
Андре Силва
Эдер
|87′
Жоау Мариу
|90′+1′
|90′+5′
Петр Зелиньски
Дамиан Шиманский
Португалия
Расстановка 4‑4‑2
22
Бету
2
Канселу
3
Пепе
18
Диаш
19
Родригес
8
Саншеш
13
Перейра
14
Карвалью
10
Мариу
9
Эдер
7
Брума
1
Шченсны
15
Кендзера
4
Чонек
5
Беднарек
18
Берешиньски
17
Кондзер
6
Гуральски
23
Шиманский
10
Крыховяк
21
Франковски
7
Милик
Польша
Расстановка 4‑5‑1
Как стало известно, определились составы корзин при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Решающим итогом стали результаты заключительных матчей группового этапа. Встречи в рамках чемпионата состоялись во вторник, 20 ноября.
Политическая Экспертизавчера в 22:52
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Сборная России по футболу попадет во вторую корзину при жеребьевке Евро-2020
РИА Новостивчера в 23:35
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