Футбол
Стали известны составы корзин с участниками отбора Евро-2020
Стали известны составы корзин с участниками отбора Евро-2020Политическая Экспертизавчера в 22:52
Лига Наций УЕФА, Групповой этап, вчера
Стадион «Афонсу Энрикиш»
|11′
Тиаго Чонек
|28′
Ян Беднарек
Андре Силва
|34′
Рафаэл Геррейру
Жоау Мариу
|61′
Данилу Перейра
|63′
Андре Силва
|64′
|66′
Аркадиуш Милик
Рафа Силва
Брума
|70′
|75′
Матеуш Клих
Яцек Гуральски
|78′
Пшемыслав Франковски
|79′
Камиль Гросицки
Дамиан Кондзер
Андре Силва
Эдер
|87′
Жоау Мариу
|90′+1′
|90′+5′
Петр Зелиньски
Дамиан Шиманский
Португалия
Расстановка 4‑4‑2
22
Бету
2
Канселу
3
Пепе
18
Диаш
19
Родригес
8
Саншеш
13
Перейра
14
Карвалью
10
Мариу
9
Эдер
7
Брума
1
Шченсны
15
Кендзера
4
Чонек
5
Беднарек
18
Берешиньски
17
Кондзер
6
Гуральски
23
Шиманский
10
Крыховяк
21
Франковски
7
Милик
Польша
Расстановка 4‑5‑1
Как стало известно, определились составы корзин при жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Решающим итогом стали результаты заключительных матчей группового этапа. Встречи в рамках чемпионата состоялись во вторник, 20 ноября.
Политическая Экспертизавчера в 22:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Сборная России по футболу попадет во вторую корзину при жеребьевке Евро-2020
РИА Новостивчера в 23:35
Определилась первая корзина сеянных перед жеребьёвкой отборочного турнира к Евро-2020
Евро-футбол.рувчера в 16:56
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 00:42, Ашберн
Футбол
Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций
Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Швеции в матче Лиги наций и не смогла сохранить первое место по итогам группового этапа.
Обновлено в 00:36
Футбол
Сборная Аргентины победила команду Мексики в товарищеском матче
Обновлено в 00:16
Футбол
Болельщики «Спартака» потребовали продать Глушакова
На встрече, которая прошла 20 ноября на стадионе "Открытие Арена", фанаты озвучили свои претензии и несогласие по поводу отставки с поста главного тренера команды Массимо Карреры, возвращения в состав хавбека Дениса Глушакова, а также отметили слабую работу менеджмента и пиарщиков клуба.
Обновлено в 00:32
Футбол
Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»
Многим сборным хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле.
Обновлено в 00:16
Футбол
Футболистов ПСЖ разыграли, рассказав о новых правилах игры
Футболистов французского ПСЖ разыграли, сказав, что в футбольные правила вносятся изменения. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Лондонский «Арсенал» рассматривает подписание защитника «Ливерпуля»
Как сообщается, к испанскому футболисту проявляет интерес лондонский «Арсенал».
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
Манчини: надеюсь, впереди у сборной Италии будут только победы
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги товарищеского матча с командой США.
Обновлено в 00:26
Футбол
Сборная Косова в Лиге наций разгромила Азербайджан и вышла в лигу С
В заключительном матче группового этапа Лиги наций сборная Косова разгромила команду Азербайджана 4:0.
Обновлено вчера в 17:43
Футбол
Украина и Турция сыграли вничью в товарищеском матче
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
«Зенит» не планирует менять Оздоева на Коновалова
По данным СМИ, "Зенит" не планирует совершать обмен своего полузащитника Магомеда Оздоева на хавбека "Рубина" Игоря Коновалова.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
Гол Балая принес Албании победу над Уэльсом
Обновлено вчера в 16:13
Футбол
Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне
Президент УЕФА Александер Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне.
Обновлено в 00:12
Футбол
«Барселона» не сможет приобретать игроков «Ливерпуля» до 2021 года
Как утверждает источник, в сделку между двумя клубами, помимо прочего, входило условие, согласно которому "Барселона" не сможет приобретать футболистов "Ливерпуля" в течение трёх последующих лет.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Дженнингс покинул петербургский «Зенит»
Разыгрывающий Брэндон Дженнингс и «Зенит» приняли обоюдное решение расторнуть контракт в досрочном порядке, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Льорис сравнялся с Зиданом по количеству матчей за сборную Франции
Вратарь Уго Льорис сравнялся по количеству матчей за сборную Франции с экс-полузащитником Зинедином Зиданом.
Обновлено вчера в 18:33