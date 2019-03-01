Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Уралом» в матче РПЛТАСС 05:25
Петрюс Бумаль
|31′
|43′
Сердар Азмун
Эрик Бикфалви
|70′
Юрий Бавин
Андрей Егорычев
|73′
|73′
Артем Дзюба
Антон Заболотный
|84′
Роберт Мак
Эрнани
Отман Эль-Кабир
|85′
|88′
Себастьян Дриусси
Олег Шатов
|90′+3′
Андрей Лунев
Урал
|Вратарь
31
|Защитник
4
8
15
27
|Полузащитник
10
13
58
|Нападающий
17
88
Зенит
|Вратарь
99
|Защитник
6
19
44
|Полузащитник
18
25
27
33Эрнани
|Нападающий
7
Петербургский "Зенит" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 1:0 в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на "Екатеринбург-Арене", на трибунах присутствовало 20 365 зрителей. Единственный мяч забил Сердар Азмун (43-я минута).
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