Футбол
Стали известны составы «Уфы» и «Ростова» на матч чемпионата РоссииГазета.Ru 09:15
"Уфа" и "Ростов" определились со стартовыми составами на матч шестого тура чемпионата России.
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Происшествия
МАК расшифровал черные ящики А321
Обновлено вчера в 04:39
Здоровье
Выспаться за полтора часа. Советы врача, которые вас удивят
Мало кто знает, но за полтора часа человек больше высыпается, чем за два.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено в 06:23
Происшествия
При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Авто
Названы самые необычные бронеавтомобили в мире
Первое место рейтинга самых необычных бронеавтомобилей в мире по мнению издания «Военное дело» занимает отечественный ЗИЛ «Каратель».
Обновлено в 09:56
Музыка
Скончался народный артист Аскер Махмудов
Обновлено в 09:01
Космос
ФИАН прокомментировал новости об американском углеволокне
Россия не получала отказное письмо из Штатов по поводу поставки углеволокна для создания космической обсерватории "Спектр-М", заявила замдиректора Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева Лариса Лихачева.
Обновлено в 06:49
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Футбол
Семак извинился перед судьями за слова после матча с «Ахматом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак принёс извинения судейской бригаде Алексея Матюнина за своё высказывание после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
Обновлено в 09:03
Происшествия
С горы Ушба в Грузии эвакуировали двух российских туристов
Грузинские спасатели в воскресенье спустили с горы Ушба двух туристов из России, один из которых при подъеме на вершину получил травму ноги и не мог продолжить движение, сообщают грузинские СМИ.
Обновлено в 09:55
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1, следует из заявления правительства страны.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Полицейский погиб в ДТП в Москве
Обновлено в 06:16
Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на алкоголь
Работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь.
Обновлено в 01:44
Наука
7 «грязных» стран мира, посещение которых не самым лучшим образом скажется на вашем самочувствии
Основной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха, что, в свою очередь, весьма негативно сказывается на состоянии здоровья местных жителей.
Обновлено 15 августа в 17:00
Хоккей
«Авангард» привезёт «Пиццу» на презентацию команды в Омске
Накануне старта сезона КХЛ 2019/2020 "Авангард" проведёт в Омске уже традиционную презентацию команды (0+).
Обновлено в 06:30
Транспорт
На юго-востоке Москвы достроили второй тоннель БКЛ
Строительство тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" на юго-востоке Москвы завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 08:51
Космос
В США построят самый большой роботизированный военный корабль
ВМС планируют строить по два корабля в год в течение пятилетнего периода. Таким образом LUSV станут самыми большими беспилотными кораблями.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
ВВС ЛНА уничтожили турецкую базу около Мисураты
Самолеты ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожили строящуюся турецкую военную базу около города Мисурата (200 км к востоку от Триполи).
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Недвижимость
В РФ зафиксировали рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир
За последние пять лет спрос россиян на аренду однокомнатных квартир установился на рекордной отметке, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:10
Здоровье
Женщина в Казахстане родила детей с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 08:18
Авто
В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров
Обновлено в 09:00
Политика
Медведчук захотел участвовать в изменении Конституции Украины
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что его политсила готова содействовать внесению изменений в конституцию страны.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка
На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:30
Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17