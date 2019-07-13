Футбол

«Спартак» вырвал победу у «Сочи»Газета.Ru 15:10

Спартак — Сочи
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Александр Ломовицкий
14′
42′
Ибрагим Цаллагов
Николай Рассказов
56′
58′
Дмитрий Полоз
Александр Карапетян
Александр Ломовицкий
Эсекиэль Понсе
61′
Джано Ананидзе
Михаил Игнатов
65′
67′
Никита Бурмистров
Владимир Обухов
68′
Иван Новосельцев
Эсекиэль Понсе
72′
Луис Адриано
76′
76′
Никита Калугин
Федор Кудряшов
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
79′
Самуэль Жиго
90′+3′
Московский "Спартак" переиграл "Сочи" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости". Встреча, прошедшая на домашней арене красно-белых, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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