Футбол
Стали известны составы «Спартака» и «Сочи» на матч первого тура РПЛГазета.Ru 11:27
Московский "Спартак" и "Сочи" определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
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Происшествия
Сыктывкарка погибла в ДТП в Абхазии
Обновлено в 03:54
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено вчера в 12:50
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Китай: российский Су-57 проигрывает Chengdu J-20 в ближнем бою
В Китае рассказали, почему российского Су-57 нет шансов победит md ближнем бою против Chengdu J-20.
Обновлено в 03:33
Общество
«Желтые жилеты» вышли митинговать на Северном вокзале Парижа
Обновлено в 10:56
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности
Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.
Обновлено в 13:10
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Происшествия
ТЭЦ в Мытищах восстановила работу после пожара
Мытищинская ТЭЦ-27 ("Северная") восстановила выработку электроэнергии в полном объеме после пожара, произошедшего в четверг на подводящем газопроводе Мосгаза.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В США полицейский застрелил девушку-подростка с копией пистолета. Видео
Полиция города Фуллертона, расположенного в штате Калифорния на западном побережье США, обнародовала кадры с нательной камеры сотрудника, участвовавшего в фатальном инциденте с применением табельного оружия, произошедшего 5 июля на трассе неподалеку от Анахайма.
Обновлено в 10:11
Общество
Южный циклон принесет в Москву ливни и потепление
По данным синоптиков, с середины будущей недели в столицу придет южный циклон, сформировавшийся над Черным морем.
Обновлено в 06:47
Авто
Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером
Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.
Обновлено в 00:11
Футбол
Зидан покинул сбор «Реала» из-за смерти брата
Французский специалист покинул расположение команды из-за смети брата. Трагедия в семье вынудила Зидана уехать во Францию.
Обновлено в 13:20
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Спорт
Российская гимнастка завоевала золото на Универсиаде
Российская гимнастка Екатерина Селезнёва завоевала золото в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнении с обручем на Универсиаде в Неаполе (Италия).
Обновлено в 08:45
Космос
Рогозин назвал «непростым» запуск «Протона-М» с телескопом «Спектр-РГ»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал состоявшийся в субботу запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телескопом "Спектр-РГ" с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:01
Автоспорт
Пилот Mercedes Боттас выиграл квалификацию Гран-при Великобритании
Финский гонщик команды «Формулы-1» Mercedes Валттери Боттас стал победителем квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:30
Политика
Зеленский прибыл на границу с Крымом
Обновлено в 13:52
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Политика
Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400
Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Гаджеты
Xiaomi объявила дату анонса смартфона Xiaomi Mi A3
Обновлено в 08:50
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Футбол
Тренер «Болоньи» Михайлович сообщил, что болен лейкемией
У бывшего сербского футболиста, а ныне тренера итальянской «Болоньи» Синиши Михайловича диагностирована лейкемия.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Рейс «России» с Кипра в Петербург задержали из-за угрозы безопасности
Вылет самолета авиакомпании «Россия» из Ларнаки (Кипр) в Санкт-Петербург задержали из-за сообщения об угрозе безопасности.
Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Урал» добился победы над «Уфой»
Обновлено в 11:33
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Общество
Россельхознадзор назвал причину массовой гибели пчел
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала, с чем связана массовая гибель пчел.
Обновлено вчера в 11:34