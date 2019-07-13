Футбол

Стали известны составы «Спартака» и «Сочи» на матч первого тура РПЛГазета.Ru 11:27

Московский "Спартак" и "Сочи" определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
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«Спартак» — «Сочи». Стали известны стартовые составы

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