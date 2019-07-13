Московский "Спартак" и "Сочи" определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.

Стали известны составы «Спартака» и «Сочи» на матч первого тура РПЛ

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Технологии В работе «Билайна» произошёл сбой Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Транспорт Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира 13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к Брэдли Куперу Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».

Авто В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.

Гаджеты Обозреватели рассказали о доходах OnePlus со смартфонов OnePlus 7 Pro Обозреватели цифровой техники и новых гаджетов рассказали о доходах компании OnePlus с самого дорогого смартфона производителя OnePlus 7 Pro.

Политика В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51» Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

Музыка Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.

Происшествия Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.

Политика Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Армия и оружие Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.

Экономика Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.

Происшествия В Уфе задержали подозреваемого в нападении на полицейского Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на полицейского в Уфе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Башкирии.

Политика Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400 Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.

Авто Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования на 0,5 процентного пункта.

Происшествия В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.

Общество Горожане заметили военные самолеты в небе над Петербургом Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Энергетика Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.

Футбол «Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".