Футбол
Стали известны составы «Спартака» и «Сочи» на матч первого тура РПЛГазета.Ru 11:27
Московский "Спартак" и "Сочи" определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
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Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Технологии
В работе «Билайна» произошёл сбой
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков
Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира
13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Под Краснодаром загорелся завод по производству сои
Обновлено в 12:05
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Гаджеты
Обозреватели рассказали о доходах OnePlus со смартфонов OnePlus 7 Pro
Обозреватели цифровой техники и новых гаджетов рассказали о доходах компании OnePlus с самого дорогого смартфона производителя OnePlus 7 Pro.
Обновлено в 02:52
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Происшествия
Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
В субботу в Москве прошел санкционированный митинг в защиту экс-кандидата в президенты России от КПРФ и директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода
Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:34
Происшествия
В Уфе задержали подозреваемого в нападении на полицейского
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на полицейского в Уфе, сообщает в субботу пресс-служба МВД по Башкирии.
Обновлено в 04:06
Политика
Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400
Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Серябкина призналась, что однажды простила измену
Обновлено в 10:13
Общество
Шторм «Барри» в штате Луизиана достиг силы урагана
Обновлено в 12:05
Авто
Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования
Сетелем Банк повысил ставки по нескольким программам автокредитования на 0,5 процентного пункта.
Обновлено в 05:26
Происшествия
В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками
Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.
Обновлено в 11:35
Общество
Горожане заметили военные самолеты в небе над Петербургом
Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.
Обновлено в 06:34
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Энергетика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено вчера в 19:43
Футбол
«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Уфу» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:37
Политика
Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия
Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Общество
В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов
Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено в 10:32