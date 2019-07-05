"Оренбург" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на матч третьего тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Спорт день за днем

Стали известны составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч чемпионата России

Спорт день за днем

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