Футбол

Стали известны составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч чемпионата РоссииГазета.Ru 06:11

"Оренбург" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на матч третьего тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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