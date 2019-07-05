Футбол
Стали известны составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч чемпионата РоссииГазета.Ru 06:11
"Оренбург" и петербургский "Зенит" объявили стартовые составы на матч третьего тура чемпионата России, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено вчера в 20:08
Единоборства
Макгрегор рассказал о запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter-аккаунте вспомнил о поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 05:45
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:43
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Партия Зеленского планирует заменить госадминистрации префектурами
Украинская партия "Слуга народа" планирует инициировать проведение реформы административного устройства и заменить госадминистрации префектурами, заявил глава избирательного штаба политсилы Александр Корниенко.
Обновлено в 06:00
Спорт
Рылов и Колесников пробились в финал на дистанции 50 м на спине
Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников отобрались в финал на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие
Путин принял главный военно-морской парад в Петербурге
Президент Владимир Путин принял главный военно-морской парад, который прошел в Санкт-Петербурге по случаю Дня Военно-морского флота (ВМФ).
Обновлено в 05:10
Политика
Партия Медведчука выдвинет своих кандидатов в мэры городов Украины
По словам Медведчука, партия выдвинет кандидатуры на должности градоначальника Запорожья, Мариуполя, Одессы, Харькова и других городов Украины.
Обновлено в 02:18
Общество
В Байкальске из-за паводков введен режим ЧС
В городе Байкальске Иркутской области из-за паводка введён режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 07:09
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к военной интервенции в Россию
Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ, — написал на своей странице в "Фейсбуке" автор.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Главу Ленинского района в Крыму подозревают во взяточничестве
Ранее сообщалось, что глава Ленинского района Крыма Светлана Иванова, возглавлявшая местную администрацию с октября 2017 года, была отправлена в отставку депутатами в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:57
Футбол
Иньеста: «Было странно играть против „Барселоны“»
Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста поделился эмоциями после товарищеского матча против своего бывшего клуба «Барселоны».
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Путин заявил, что доля нового оружия и техники в ВМФ РФ превысила 62%
Путин заявил, что РФ большое внимание уделяет вопросам укрепления флота, а уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 04:53
Футбол
«Реал» заплатит 166 млн евро за Погба, если продаст Бэйла
Мадридский «Реал» планирует инвестировать средства от продажи нападающего Гарета Бэйла в покупку полузащитника МЮ Поля Погба.
Обновлено в 01:33
Футбол
Молодежка тульского «Арсенала» разгромила «Ростов»
Обновлено в 06:41
Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Культура
На культурном форуме «Таврида» выступили известные режиссеры
Обновлено в 06:10
Здоровье
Названы опасные для здоровья продукты
Эксперты рассказали о продуктах, из-за которых могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
Обновлено в 03:06
Политика
В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек
"В крестном ходе Украинской православной церкви в честь Дня крещения Руси приняли участие около 300 тысяч верующих", - приводит его слова Центр информации УПЦ МП в фейсбуке.
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Пользователи соцсетей ужаснулись виду украинских электричек
Обновлено в 04:53
Происшествия
В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:05
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено 25 июля в 04:28