Стали известны составы «Оренбурга» и «Урала» на матч 28 тураBobsoccer 03:32

Команды открывают программу 28 тура Российской Премьер-лиги. "Оренбург" и "Урал" определились с составами на матч.

Стали известны составы «Оренбурга» и «Урала» на матч 28 тура

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