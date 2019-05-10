Футбол

Стали известны составы «Оренбурга» и «Урала» на матч 28 тураBobsoccer 03:32

Команды открывают программу 28 тура Российской Премьер-лиги. "Оренбург" и "Урал" определились с составами на матч.
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«Оренбург» – «Урал». Стартовые составы

Советский спорт03:48

Оренбург - Урал 10 мая 2019: прямая онлайн-трансляция матча 28 тура РПЛ

КП - Самаравчера в 15:10

«Оренбург» -«Урал»: составы команд

Спорт-Экспресс03:25

«Оренбург» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат03:33

«Оренбург» — «Урал». Стартовые составы на матч 28-го тура РПЛ

Sport24.ru03:27

Стали известны составы «Оренбурга» и «Урала» на матч 28 тура

Bobsoccer03:32

«Оренбург» - «Урал»: Панюков в основе, Погребняк остался на скамейке

Soccer.ru03:27
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