Футбол
Стали известны составы «Оренбурга» и «Урала» на матч 28 тураBobsoccer 03:32
Команды открывают программу 28 тура Российской Премьер-лиги. "Оренбург" и "Урал" определились с составами на матч.
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Происшествия
Мотоцикл Сергея Доренко был куплен меньше месяца назад
Мотоцикл марки Triumph российского журналиста Сергея Доренко, на котором он попал в аварию в центре Москвы вечером в четверг, 9 мая, был куплен меньше месяца назад.
Обновлено вчера в 14:30
Путешествия
Федор Конюхов заканчивает переход через Тихий океан
Вёсельная лодка Фёдора Конюхова заканчивает переход через Тихий океан, сын Конюхова на яхте поплыл встречать лодку отца у островов Чили, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Страшная трагедия убила Цымбалюк-Романовскую
Обновлено в 03:15
Общество
Почти 150 тыс. человек посетили Музей Победы 9 мая
Порядка 150 тыс. москвичей и гостей города посетили в четверг залы и открытые площадки Музея Победы на Поклонной горе, сообщает в четверг пресс-служба учреждения.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
В Екатеринбурге полицейские вытащили людей из утонувшего автомобиля
Людей сносило потоком воды, машины «плыли» по дорогам и глохли. Один из инцидентов произошел на перекрестке улиц Чайковского и Большакова.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака
Во время бракоразводного процесса с женой Дарьей игрок «Спартака» Денис Глушаков, которого обязали платить крупную сумму алиментов, решил не подписывать разрешение на выезд их старшей дочери за рубеж.
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Хоккей
Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею
Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Игры
Вышел ремастер Blood
Обновлено в 03:44
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Обновлено в 04:59
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Общество
BBC уволила ведущего за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Телеведущего Дэнни Бейкера уволили с канала BBC Radio 5 Live за сравнение сына принца Гарри и Меган Маркл с шимпанзе.
Обновлено вчера в 15:31
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Момент смерти Сергея Доренко попал на видео
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес
«Я влюблена»: актриса Эвелина Бледанс без ума от Венеции
Несмотря на работу, Бледанс успела насладиться улочками старинного города и рассказала об этом подписчикам.
Обновлено в 04:22
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Обновлено вчера в 14:04
Гаджеты
Инсайдер объявил о выходе смартфонов с уникальным дизайном
Инсайдеры озвучили в соцсети Twitter данные, что новейшие технологии существенно скорректируют нынешнее представление о дизайне смартфонов.
Обновлено в 01:24
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили
Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году
По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Культура
На Украине показали концерт к 9 мая, вызвавший возмущение радикалов
Ранее сообщалось, что представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию программ к 9 мая на канале "Интер".
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Шоу-бизнес
37-летнюю Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности
Наталья Водянова и ранее размещала снимки, после которых фанаты были убеждены в том, что вскоре она станет мамой шестого ребенка.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06