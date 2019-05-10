Футбол
Стали известны составы «Оренбурга» и «Урала» на матч 28 тураBobsoccer 03:32
Команды открывают программу 28 тура Российской Премьер-лиги. "Оренбург" и "Урал" определились с составами на матч.
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Происшествия
В Москве умер журналист Сергей Доренко
Обновлено вчера в 14:04
Армия и оружие
Авиацию ЦВО привлекли к тушению природных пожаров в Курганской области
Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области, сообщает пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 00:39
Авто
42% в продажах LADA XRAY приходится на кросс-версию
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это составляет 42% от общего объема реализации семейства LADA XRAY за отчетный период (6451 шт.).Наибольшей популярностью у россиян пользуется комплектация Luxe – в таком исполнении было куплено 1642 автомобиля LADA XRAY Cross, что составляет чуть более 60% от всех его продаж.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Москве скончался журналист Сергей Доренко
Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.
Обновлено вчера в 13:48
Футбол
Экс-игрок «Зенита» Данни приехал в Санкт-Петербург
Обновлено в 00:26
Происшествия
Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко
Прошедшей ночью врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 03:06
Культура
Ушел из жизни народный артист СССР Ариф Меликов
Композитор, народный артист СССР Ариф Меликов скончался 9 мая в Баку на 86-м году жизни.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Губернатор Пермского края за 2018 год заработал 7,5 млн рублей
Обновлено вчера в 15:04
Музыка
Александр Панайотов: Лазареву на Евровидении будет сложно!
Певец Александр Панайотов готовится к юбилею – вскоре ему стукнет 35 лет.
Обновлено вчера в 12:59
Здоровье
Дагестан посетила главный инфекционист Минздрава РФ
Дагестан посетила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца
Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Китай примет ответные меры на американские пошлины
Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Технологии
Все больше людей играют на смартфонах
Опрос показал, что 60% участников в стране играют на смартфонах. Однако, 50% геймеров по-прежнему предпочитают играть на консолях и ПК.
Обновлено в 02:27
Авто
Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет?
"Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 180 км / ч", говорит глава Volvo.
Обновлено в 01:20
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Общество
В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой
Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.
Обновлено в 03:04
Общество
Погиб известный журналист Сергей Доренко
В Москве погиб известный журналист Сергей Доренко, сообщает радиостанция "Говорит Москва" в Telegram-канале.
Обновлено вчера в 13:57
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обрадован результатами МРТ
Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
Обновлено вчера в 05:21
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Происшествия
«Аэрофлот» отменил девять рейсов на Sukhoi SuperJet 100 из Шереметьево
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
В Москве десять человек пострадали от сильного ветра
В Москве в День Победы десять человек пострадали из-за падения деревьев от сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери
Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.
Обновлено в 01:22
Общество
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp составила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний на основе отзывов 40 тыс. клиентов и данных нескольких коммерческих поставщиков.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.
Обновлено вчера в 09:57
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Гаджеты
Смартфон-кирпич: в Samsung придумали странный аппарат
Собирается ли компания Samsung создавать коммерческий смартфон с предложенным дизайном, пока не ясно.
Обновлено в 02:18
Космос
Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС
Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
Обновлено вчера в 23:41