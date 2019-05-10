Стали известны составы «Оренбурга» и «Урала» на матч 28 тураBobsoccer 03:32

Команды открывают программу 28 тура Российской Премьер-лиги. "Оренбург" и "Урал" определились с составами на матч.

Стали известны составы «Оренбурга» и «Урала» на матч 28 тура

Армия и оружие Авиацию ЦВО привлекли к тушению природных пожаров в Курганской области Армейская авиация Центрального военного округа задействована в тушении крупных природных пожаров в Курганской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

Авто 42% в продажах LADA XRAY приходится на кросс-версию Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это составляет 42% от общего объема реализации семейства LADA XRAY за отчетный период (6451 шт.).Наибольшей популярностью у россиян пользуется комплектация Luxe – в таком исполнении было куплено 1642 автомобиля LADA XRAY Cross, что составляет чуть более 60% от всех его продаж.

Происшествия В Москве скончался журналист Сергей Доренко Журналист Сергей Доренко скончался в Москве в возрасте 59 лет.

Происшествия Врачи после вскрытия определили причину смерти Доренко Прошедшей ночью врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко.

Культура Ушел из жизни народный артист СССР Ариф Меликов Композитор, народный артист СССР Ариф Меликов скончался 9 мая в Баку на 86-м году жизни.

Музыка Александр Панайотов: Лазареву на Евровидении будет сложно! Певец Александр Панайотов готовится к юбилею – вскоре ему стукнет 35 лет.

Здоровье Дагестан посетила главный инфекционист Минздрава РФ Дагестан посетила главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова.

Шоу-бизнес Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.

Происшествия Главред Mash сообщил об обысках в редакции Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".

Политика Китай примет ответные меры на американские пошлины Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.

Технологии Все больше людей играют на смартфонах Опрос показал, что 60% участников в стране играют на смартфонах. Однако, 50% геймеров по-прежнему предпочитают играть на консолях и ПК.

Общество Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».

Общество В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.

Общество Погиб известный журналист Сергей Доренко В Москве погиб известный журналист Сергей Доренко, сообщает радиостанция "Говорит Москва" в Telegram-канале.

Шоу-бизнес Никита Пресняков обрадован результатами МРТ Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.

Происшествия В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.

Футбол Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В Москве десять человек пострадали от сильного ветра В Москве в День Победы десять человек пострадали из-за падения деревьев от сильного ветра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Шоу-бизнес Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.

Общество Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании Компания AirHelp составила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний на основе отзывов 40 тыс. клиентов и данных нескольких коммерческих поставщиков.

Армия и оружие Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве Западная пресса делится со своими читателями от Парада Победы в Москве, отмечая мощь продемонстрированной на Красной площади военной техники, несмотря на отмененный в последний момент пролет авиации.

Гаджеты Смартфон-кирпич: в Samsung придумали странный аппарат Собирается ли компания Samsung создавать коммерческий смартфон с предложенным дизайном, пока не ясно.