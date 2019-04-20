«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на дербиSport24.ru 10:53

«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на московское дерби. Игра 24-го тура российской Премьер-лиги состоится сегодня, 20 апреля, и начнется в 19:00 мск.

«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на дерби

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