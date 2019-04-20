Футбол

«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на дербиSport24.ru 10:53

«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на московское дерби. Игра 24-го тура российской Премьер-лиги состоится сегодня, 20 апреля, и начнется в 19:00 мск.
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«Локомотив» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд

Чемпионат10:53

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч с «Локомотивом»

РИА Новости11:09

«Локомотив» и ЦСКА назвали стартовые составы на дерби

Sport24.ru10:53

Стали известны составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 24-го тура РПЛ

RT на русском11:29

Фернандеш в старте «Локомотива» на матч с ЦСКА

Спорт-Экспресс10:50

«Локомотив» — ЦСКА. Прямая трансляция и лучшие моменты дерби

Матч ТВ11:26

Братья Миранчуки, Смолов, Влашич и Чалов в стартовых составах «Локомотива» и ЦСКА на матч 24-го тура РПЛ

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