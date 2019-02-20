Футбол
«Барселона» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионовГазета.Ru вчера в 17:14
Уссем Ауар
|3′
Лео Дюбуа
|33′
|67′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Бертран Траоре
Люка Тузар
|69′
Мартен Терье
Максвелл Корне
|76′
|80′
Серхи Роберто
|81′
Серхи Роберто
Артуро Видаль
Танги Ндомбеле
Папе Диоп
|84′
|88′
Нелсон Семеду
|42%
|Владение мячом
|58%
|81%
|Процент точных передач
|89%
|2
|Удары в сторону ворот
|11
|2
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|2
|–
|Офсайды
|1
|2
|Угловые
|5
|19
|Отборы
|12
|13
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Лион
Расстановка 4‑5‑1
1
Лопес
14
Дюбуа
6
Фильо
5
Денайер
22
Менди
29
Тузар
24
Диоп
11
Депай
8
Ауар
27
Корне
9
Дембеле
1
Тер Штеген
2
Семеду
3
Пике
15
Лангле
18
Альба
22
Видаль
5
Бускетс
4
Ракитич
10
Месси
9
Суарес
7
Коутиньо
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
"Барселона" и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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«Лион» — «Барселона» — 0:0. Видеообзор матча. 19 февраля, Лига чемпионов, 1/8 финала
Sport24.ruвчера в 18:20
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