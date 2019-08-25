Самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.

Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч РПЛ

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