Футбол
Стали известны составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч РПЛГазета.Ru 11:10
Самарские "Крылья Советов" и московский "Спартак" определились со стартовыми составами на матч седьмого тура чемпионата России.
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Прогноз и ставка «Крылья Советов» - «Спартак» 25 августа, матч 7-го тура РПЛ
ODDS.ru23 августа в 12:28
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Общество
Аксёнов рассказал о важности «Тавриды — АРТ» для Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о значении фестиваля «Таврида — АРТ» для полуострова.
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Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
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Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке
Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
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Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Встреча 7-го тура, состоявшаяся в воскресенье на стадионе ЦСКА в Москве, завершилась победой армейцев со счетом 3:0. Голы в составе победителей забили Марио Фернандес (43-я минута), Федор Чалов (66), Никола Влашич (73).
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Авто
Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров уже осенью
По предварительным данным, новый кроссовер от Honda обойдется китайским автомобилистам, минимум, в 168 900 юаней, что эквивалентно 1,56 млн рублей.
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Происшествия
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В городе Малоярославце Калужской области обнаружили мертвым 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 12:41
Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Актёр Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", сыграет в новом фильме студии Marvel.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
В России выпустят замену самолету Ан-2 «Кукурузник»
Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минпромторг.
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Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Политика
Власти США не ожидают от Китая ответных мер на повышение пошлин
Вашингтон не ожидает от Пекина ответных мер на решение президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на товары из Китая.
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Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено вчера в 02:12
Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Общество
Оксимирон сообщил об уходе из лейбла и отказе от старых песен
Российский рэпер Оксимирон, чье настоящее имя Мирон Федоров, заявил, что он больше не собирается сотрудничать с лейблом Booking Machine.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих
Гонконгская полиция впервые применила водометы против протестующих в районе Цуен Ван, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 08:08
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Рядом с территорией завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
Ранее в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС РФ сообщили ТАСС, что загорелась кровля неэксплуатируемого здания на территории ЦНИИмаш в Королеве на площади 100 кв. м. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Елена Корикова тайно вышла замуж
Актриса Елена Корикова, которая теперь ведет непубличный образ жизни, мало рассказывает поклонникам о своей жизни.
Обновлено в 08:42
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
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Происшествия
В Харькове частично обрушился автомобильный мост
В окрестностях Харькова сегодня, 25 августа, произошло частичное обрушение мостовой конструкции, предназначенной для движения автомобилей.
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Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Авто
LADA Vesta получила ограничители для дверей
Ограничители, появившиеся на свежих LADA Vesta, позволяют открывать и закрывать двери легко и бесшумно, удерживая их в промежуточном положении даже при сильном ветре.
Обновлено вчера в 05:02
Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Обновлено в 02:38
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Монако» с Головиным упустил победу в матче Лиги 1 с «Нимом»
В матче 3-го тура чемпионата Франции «Монако» сыграл вничью с «Нимом». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако.
Обновлено в 10:58