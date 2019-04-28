Футбол

«Краснодар» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч РПЛГазета.Ru вчера в 11:22

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
Тренерские штабы "Краснодара" и московского ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча состоится 28 апреля в 19.00 по московскому времени.
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