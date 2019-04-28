«Краснодар» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч РПЛГазета.Ru вчера в 11:22

Тренерские штабы "Краснодара" и московского ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча состоится 28 апреля в 19.00 по московскому времени.

«Краснодар» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч РПЛ

Общество Аномальные метели продолжают свирепствовать на Урале В регионе ожидаются сильный снег, метели, усиление ветра до 25 метров в секунду. Затруднено движение на трассе Екатеринбург — Серов.

Транспорт Несколько улиц перекроют в Москве из-за ночных репетиций парада Победы В центре Москвы из-за репетиций парада Победы будут перекрыты несколько улиц. Это произойдет 29 апреля и 4 мая.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Происшествия Акцию «Эскадрилья героев» в Хабаровске отменили после гибели пилотов Акцию «Эскадрилья героев», которую планировали провести в Хабаровске 9 мая, отменили из-за гибели начальника аэродрома «Калинка» и организатора мероприятия Владимира Лвешина.

Авто Объявлена дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana Французская компания Renault озвучила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana, которая запланирована на 22 мая.

Происшествия В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.

Шоу-бизнес Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.

Общество Грудинин рассказал об интересе девелоперов к совхозным землям Во второй половине апреля суд подмосковного Видного удовлетворил иск бывшей супруги Грудинина – Ирины Грудининой, требовавшей около 66% акций совхоза в рамках бракоразводного процесса.

Политика Социалисты победили на выборах в Испании Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе Россиян на этой неделе ожидает двухдневная рабочая неделя в связи с празднованием 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.

Шоу-бизнес Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе» Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.

Финансы Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13% С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.

Общество Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.

Общество Красноярск накрыло снежным циклоном Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.

Кино Жан-Люк Годар снимает фильм о «жёлтых жилетах» Знаменитый режиссёр и один из основателей французской новой волны Жан-Люк Годар объявил о съёмках фильма про движение «жёлтых жилетов».

Экономика ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сока Добавим, что предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз РФ в апреле 2019 года.

Происшествия Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.

Политика Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.

Технологии Названа важная составляющая успешного бизнеса Примерно половина участников опроса считают, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.

Происшествия Не менее 17 человек погибли в результате наводнений в Индонезии По меньшей мере 17 человек погибли на индонезийском острове Суматра в результате наводнений и оползней, вызванных мощными тропическими ливнями.

Шоу-бизнес Виктор Сухоруков впал в депрессию после перелома руки После неудачного падения во время спектакля Виктор Сухоруков сильно повредил руку и несколько недель был вынужден ходить в гипсе.

Политика В Германии предложили новую стратегию по Донбассу Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.

Армия и оружие Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019».