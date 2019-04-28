Футбол
«Краснодар» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч РПЛГазета.Ru вчера в 11:22
Даниил Уткин
|7′
|26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
|34′
Шарль Каборе
|41′
Маурисио Перейра
|45′
|45′+2′
Никола Власич
|46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
|56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
|57′
|59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
|70′
|76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
|88′
Никола Власич
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
89
Стоцкий
77
Каборе
33
Перейра
93
Сулейманов
6
Рамирес
85
Игнатьев
16
Классон
35
Акинфеев
2
Фернандес
29
Бийол
50
Бекао
5
Васин
11
Эрнандес
8
Влашич
98
Обляков
77
Ахметов
9
Чалов
17
Сигурдссон
ЦСКА
Расстановка 5‑3‑2
Тренерские штабы "Краснодара" и московского ЦСКА определились со стартовыми составами на матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча состоится 28 апреля в 19.00 по московскому времени.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 01:40, Ашберн
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Аномальные метели продолжают свирепствовать на Урале
В регионе ожидаются сильный снег, метели, усиление ветра до 25 метров в секунду. Затруднено движение на трассе Екатеринбург — Серов.
Обновлено вчера в 23:30
Транспорт
Несколько улиц перекроют в Москве из-за ночных репетиций парада Победы
В центре Москвы из-за репетиций парада Победы будут перекрыты несколько улиц. Это произойдет 29 апреля и 4 мая.
Обновлено вчера в 12:44
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Акцию «Эскадрилья героев» в Хабаровске отменили после гибели пилотов
Акцию «Эскадрилья героев», которую планировали провести в Хабаровске 9 мая, отменили из-за гибели начальника аэродрома «Калинка» и организатора мероприятия Владимира Лвешина.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Объявлена дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana
Французская компания Renault озвучила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana, которая запланирована на 22 мая.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
«Реал» проиграл последней команде чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
В Башкирии из-за сильного ветра сорвало крыши двенадцати домов
По данным МЧС Башкирии, частично повреждена кровля жилых домов и социально-значимых объектов в Аургазинском, Ишимбайском и Гафурийском районах.
Обновлено вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Артистку Ирину Цывину похоронили под другой фамилией
Советская и российская актриса Ирина Цывина — последняя супруга актёра Евгения Евстигнеева — похоронена под другой фамилией на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
Грудинин рассказал об интересе девелоперов к совхозным землям
Во второй половине апреля суд подмосковного Видного удовлетворил иск бывшей супруги Грудинина – Ирины Грудининой, требовавшей около 66% акций совхоза в рамках бракоразводного процесса.
Обновлено в 00:00
Политика
Социалисты победили на выборах в Испании
Испанская социалистическая рабочая партия выиграла досрочные парламентские выборы в Испании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
Россиян на этой неделе ожидает двухдневная рабочая неделя в связи с празднованием 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Роструда.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»
Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о трагедии в семье
Телеведущая Лариса Гузеева рассказала подписчикам, как переживает недавнюю смерть матери.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Депутат Госдумы предложил сократить рабочую неделю в зимнее время
Предложение о сокращении рабочей недели в зимнее время выдвинул депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Красноярск накрыло снежным циклоном
Сегодня, 29 апреля 2019 года, ночью краевой центр завалило снегом. Из-за обильных осадков на дорогах образовалась снежная каша.
Обновлено вчера в 20:59
Кино
Жан-Люк Годар снимает фильм о «жёлтых жилетах»
Знаменитый режиссёр и один из основателей французской новой волны Жан-Люк Годар объявил о съёмках фильма про движение «жёлтых жилетов».
Обновлено вчера в 18:19
Экономика
ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сока
Добавим, что предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз РФ в апреле 2019 года.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Посадка Boeing с горящим двигателем попала на видео
В сети появилось видео посадки самолета Boeing 767 с горящим двигателем в аэропорту Йоханнесбурга. Об этом сообщает The South African.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Ушел из жизни авиаконструктор Генрих Новожилов
Напомним, Генрих Новожилов являлся создателем таких проектов, как двухмоторный турбовинтовый самолет Ил-114, тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 и пассажирский широкофюзеляжный самолет Ил-96.
Обновлено вчера в 16:27
Технологии
Названа важная составляющая успешного бизнеса
Примерно половина участников опроса считают, что будущему предпринимателю полезно будет получить экономическое образование.
Обновлено в 00:05
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Происшествия
Не менее 17 человек погибли в результате наводнений в Индонезии
По меньшей мере 17 человек погибли на индонезийском острове Суматра в результате наводнений и оползней, вызванных мощными тропическими ливнями.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
Составлен ТОП-5 самых ненадежных автомобилей в России
Обновлено в 00:57
Шоу-бизнес
Виктор Сухоруков впал в депрессию после перелома руки
После неудачного падения во время спектакля Виктор Сухоруков сильно повредил руку и несколько недель был вынужден ходить в гипсе.
Обновлено вчера в 02:30
Космос
Планета Нибиру: шумерская сказка или вселенская катастрофа?
Обновлено вчера в 11:45
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено вчера в 02:41
Армия и оружие
Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай
Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Разделы сайта Росстата не обновлялись несколько лет
Счётная палата РФ проверила сайт Росстата и выяснила, что его разделы и рубрики не обновлялись уже несколько лет, в то время как на его системное сопровождение ежегодно тратилось 2,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 21:47