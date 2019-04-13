Стали известны составы ЦСКА и «Оренбурга» на матч чемпионата РоссииГазета.Ru 06:09

Объявлены составы московского ЦСКА и "Оренбурга" на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Стали известны составы ЦСКА и «Оренбурга» на матч чемпионата России

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