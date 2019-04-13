Футбол
Стали известны составы ЦСКА и «Оренбурга» на матч чемпионата РоссииГазета.Ru 06:09
Объявлены составы московского ЦСКА и "Оренбурга" на матч 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
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Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 06:53
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе
"В 12.10 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 4800 метров девушка провалилась в ледовую трещину", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Наука
Видео поедания гигантскими мокрицами туши аллигатора появилось в Сети
Учёные решили понаблюдать, как семейство мокриц Armadillidiidae, размер которых достигает 76 сантиметров, находит и поедает мертвого аллигатора на морском дне.
Обновлено в 06:33
Наука
Хлеб, снижающий уровень сахара в крови, изобрели в Северной Осетии
Сотрудники лаборатории Владикавказского государственного торгово-экономического техникума изобрели хлеб, употребление которого снижает уровень сахара в крови.
Обновлено в 05:49
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Обновлено вчера в 11:33
Общество
В Москве в воскресенье пройдет снег
Синоптики прогнозируют временный снежный покров в Москве в воскресенье.
Обновлено в 04:59
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Юбилейный банкет Пугачевой обойдётся в миллион рублей
Со слов сотрудников ресторана, банкет, посвящённый Пугачевой, обойдётся её друзьям в миллион рублей.
Обновлено вчера в 10:56
Происшествия
Губернатор прокомментировал контртеррористическую операцию в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил спецслужбы за работу во время контртеррористической операции в Тюмени, в которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США
Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
При обстрелах со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР
По словам Безсонова, двое военнослужащих ДНР в результате обстрелов боевиками ВСУ отдали свои жизни, выполняя свой воинский долг по защите Республики.
Обновлено в 06:08
Единоборства
Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом
Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома
Мужчина на электрической каталке поджег свою куртку, когда находился недалеко от северной части забора перед Белым домом.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
В Судане снова сменилась власть
Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес
«Одни огурцы»: стало известно о строгой диете Пугачевой
Алла Пугачева периодически садиться на жесткую диету и ест чуть ли не одни огурцы.
Обновлено в 05:44
Общество
Роскомнадзор заблокировал ярославский сайт из-за новости о Путине
Главред 76.ru Ольга Прохорова сообщила, что Роскомнадзор исполнил требование Генпрокуратуры и заблокировал доступ к сайту.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Известный юрист Пятницкий задержан за стрельбу в Москве
Как сообщает Пятый канал, задержанным оказался известный адвокат, правозащитник и общественный деятель Павел Пятницкий.
Обновлено в 06:40
Культура
Актер Владимир Коренев дебютирует как режиссер в Электротеатре «Станиславский»
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Британские законодатели попросили правительство выдать Ассанжа Швеции
Более 70 британских парламентариев обратились с призывом к главе МВД страны Саджиду Джавиду экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Швецию, сообщает в субботу агентство Associated Press.
Обновлено в 04:36
Футбол
Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша
Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:26
Футбол
Букмекеры: 76% ставок сделано на победу Милана над Лацио
Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Милан – 76% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 11% ставок, а на победу Лацио принято 13% ставок.
Обновлено в 06:01