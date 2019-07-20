Футбол

Стали известны составы ЦСКА и «Оренбурга» на матч чемпионата РоссииГазета.Ru 11:10

Московский ЦСКА и "Оренбург" объявили составы на матч второго тура чемпионата России, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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