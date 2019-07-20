Футбол
Стали известны составы ЦСКА и «Оренбурга» на матч чемпионата РоссииГазета.Ru 11:10
Московский ЦСКА и "Оренбург" объявили составы на матч второго тура чемпионата России, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 10:54
Футбол
ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»
Обновлено в 11:12
Спорт
Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом на десятом этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Обновлено в 11:42
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Общество
Оставшихся в приморской бухте косаток выпустят до конца лета
Обновлено в 11:35
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Кино
Профессор Халк и два Кэпа. Сценаристы раскрыли альтернативные идеи «Мстителей»
Во время ежегодного Comic-Con сценаристы «Войны Бесконечности» и «Финала» рассказали, от каких идей были вынуждены отказаться в итоговом сценарии этих двух частей «Мстителей».
Обновлено в 07:43
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Украинцы разглядели в Чернобыле готовые к наступлению российские войска
Общаясь с украинцами, которые традиционно ходят через границу в Беларусь, эти военные заявляют, что их задача — быстро занять Киев.
Обновлено в 10:28
Политика
Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского
Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
США готовят в Персидском заливе морскую военную операцию
США планируют организовать в Персидском заливе масштабную морскую военную операцию.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Маленькая девочка из России отравилась наркотиками на Ибице. Ребенок находился на отдыхе вместе с семьей.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:33
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Политика
Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
В Германии небольшой самолет упал на территорию гипермаркета
В Баден-Вюртемберге, на юго-западе Германии, небольшой самолет упал на территорию гипермаркета, в результате чего погибли минимум три человека.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Туристы группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за редкой болезни, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии».
Обновлено в 10:55
Общество
CBS: в США из-за жары умерли шесть человек
Шесть человек погибли в США от последствий жары, температура воздуха на большей части территории страны достигает от 32 до 37,8 градуса Цельсия.
Обновлено в 11:38
Политика
Глава ДНР отреагировал на план Медведчука по Донбассу
Власти ДНР и ЛНР не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономного статуса Донбассу.
Обновлено вчера в 13:18
Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
Обновлено в 03:08