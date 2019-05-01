Футбол
Стали известны составы «Барселоны» и «Ливерпуля» на матч 1/2 финала ЛЧРИА Новости 14:06
Футболисты "Барселоны" Луис Суарес и Филиппе Коутиньо выйдут в стартовом составе "сине-гранатовых" на домашний матч 1/2 финала Лиги чемпионов против своего бывшего клуба "Ливерпуля", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
Происшествия
На шествии в Петербурге задержали активистов оппозиции
Обновлено в 11:35
Футбол
Роналду поддержал больного Касильяса
Из-за проблем с сердцем испанец пропустит оставшуюся часть сезона. Ранее сообщалось, что Касильяс перенес операцию в связи с инфарктом.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Спорт
16-летняя Загитова показала, как водит машину
16-летняя спортсменка управляет внедорожником в сельской местности.
Обновлено в 13:38
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Политика
Мэй уволила министра обороны в связи с утратой доверия
Глава правительства Великобритании Тереза Мэй попросила министра обороны страны Гэвина Уильямсона уйти в отставку в связи с утратой доверия.
Обновлено в 13:24
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система США по итогам заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.
Обновлено в 14:06
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Общество
Более 2,4 млн человек в России приняли участие в праздновании 1 мая
Свыше 2,4 млн человек стали участниками празднования Дня весны и труда в России.
Обновлено в 12:45
Экономика
Путин подписал закон о крабовых аукционах
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал закон о введении в РФ крабовых аукционов.
Обновлено в 13:39
Общество
Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре
Спасатели разослали липчанам предупреждение.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Украина протестует против упрощения получения гражданства России
В МИД Украины потребовали отменить указ, который 1 мая подписал российской лидер Владимир Путин об упрощении получения российского гражданства для отдельных категорий украинского населения.
Обновлено в 13:53
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Общество
Король Таиланда объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что сочетался браком со своей спутницей Сутхида Вачиралонгкорн.
Обновлено в 09:23
Хоккей
Сборная России проиграла Швеции на Еврохоккейтуре
В Стокгольме завершился вынесенный матч заключительного этапа Евротура по хоккею, в котором сборная России уступила команде Швеции.
Обновлено в 11:36
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Армия и оружие
США впервые применили в бою F-35A
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов впервые применили в бою свой вариант истребителя пятого поколения F-35 — F-35A.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике
Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 13:29
Политика
Путин уволил главу ГИБДД по Москве
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Обновлено в 14:11
Экономика
Суд одобрил соглашение между главой Tesla и регулятором США
Суд в Нью-Йорке утвердил условия мирового соглашения между главой Tesla Илоном Маском и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает Reuters.
Обновлено в 04:34