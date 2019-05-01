Футбол

Стали известны составы «Барселоны» и «Ливерпуля» на матч 1/2 финала ЛЧРИА Новости 14:06

Футболисты "Барселоны" Луис Суарес и Филиппе Коутиньо выйдут в стартовом составе "сине-гранатовых" на домашний матч 1/2 финала Лиги чемпионов против своего бывшего клуба "Ливерпуля", сообщается на официальном сайте УЕФА.
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Стали известны составы «Барселоны» и «Ливерпуля» на матч 1/2 финала ЛЧ

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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 14:27, Ашберн
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