Футбол

Стали известны соперники «Зенита» на июньском сборе в АвстрииGazeta.SPb 14:55

Петербургский футбольный клуб «Зенит» на июньском сборе в Зальфедене проведет серию товарищеских матчей с австрийским «Ваккером» и болгарским «Левски». Об этом сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых». «Зенитовцы» закончат свой отдых 14 июня, а уже 18-го команда прилетит на сбор в Австрии.
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«Зенит» сыграет с «Ваккером» и «Левски» на сборе в Австрии

РИА Новости13:10

«Зенит» назвал соперников по сбору в Австрии. Команда выйдет из отпуска 14 июня

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Первый сбор «Локомотива» пройдет в Австрии

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«Локомотив» 20 июня отправится на сбор в Австрию

Матч ТВ06:55

«Зенит» сыграет товарищеские матчи с «Ваккером» и «Левски»

Спорт-Экспресс12:55
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
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Новейшим глубоко модернизированным Су-25СМ3 пополнилась штурмовая авиация в Ставропольском крае, сообщает Минобороны.
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Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
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Общество

Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора

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AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
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Армия и оружие

Израиль атаковал сирийскую ракетную установку

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Армия и оружие

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подала в суд на украинский государственный авиаконцерн «Антонов», следует из картотеки арбитражных дел.
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Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС

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ТЦ «Авиапарк» в суде потребовал от «Ашана» более 110 млн рублей

В апреле 2019 года ООО "Московский", управляющее одноимённым торговым центром в Самаре, в суде потребовало от "Ашана" 2,5 млрд руб. Бенефициаром этой компании является Виктор Сурков — основатель и владелец девелопера и владельца торговых центров ГК "Виктор и Ко".
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Экономика

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Трамп первым встретился с новым императором Японии

Президент США Дональд Трамп стал первым иностранным лидером, встретившимся с новым императором Японии Нарухито, передает ТАСС.
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Гороскоп на 28 мая 2019 года

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