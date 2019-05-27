Стали известны соперники «Зенита» на июньском сборе в АвстрииGazeta.SPb 14:55

Петербургский футбольный клуб «Зенит» на июньском сборе в Зальфедене проведет серию товарищеских матчей с австрийским «Ваккером» и болгарским «Левски». Об этом сообщает официальный сайт «сине-бело-голубых». «Зенитовцы» закончат свой отдых 14 июня, а уже 18-го команда прилетит на сбор в Австрии.

Стали известны соперники «Зенита» на июньском сборе в Австрии

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