Футбол

Стали известны соперники «Ростова» на сборе в ИспанииГазета.Ru 18:44

Второй сбор подопечные Валерия Карпина проведут в Испании. Они сыграют 8 февраля со шведским "Эстерсундом", 12 февраля будут противостоять "Волеренге", а 17 февраля еще одному норвежскому клубу "Лиллестрем". Последний контрольный матч ростовчане проведут 18 февраля против "Вентспилса".
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